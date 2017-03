Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia em que se não precaver, facilmente poderá ver-se envolvido em escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam respeito. Sua saúde será bastante boa, o que deverá dar-lhe maior disposição no trabalho.

TOURO – Muito bom dia para fazer novas experiências científicas ou psíquicas para a assinatura de contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e amorosa. Pode iniciar novos contatos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.

GÊMEOS – Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou de residência. Tendência à depressão psíquica. Controle-se em todos os sentidos, e cuide de sua saúde e moral. Continue cauteloso com seus dinheiro. Poderá progredir através do próprio esforço.

CÂNCER – As novas amizades que tem feito ultimamente, hoje se apresentarão de forma agradável e benéfica para você. Por outro lado, você deve dar mais atenção aos familiares e a pessoa amada. Procure ser mais prático e observador.

LEÃO – Procure estabelecer o equilíbrio. Faça cada coisa no seu devido tempo. Dê atenção a sua família e saiba que ela exercerá uma influência muito boa em você. Influência astral muito benéfica e renovação profissional para solucionar seus problemas financeiros e pessoais.

VIRGEM – Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para os estudos. Cuide melhor de sua saúde. Evite brigas. Tudo mudará para melhor se você conseguir ser mais racional. Fará boas amizades e receberá o apoio de pessoas que exercem muita influência.

LIBRA – Alegre disposição mental as novas amizades e para tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional, financeira e bastante êxito social também estão previstos. Ótimo aos passeios e ao amor. Mantenha-se na mira do desenrolar dos acontecimentos e espere sucesso.

ESCORPIÃO – Excelente fase aos novos empreendimentos e bons lucros na compra e venda de bens móveis e imóveis. Novas amizades poderão alertá-lo em algum sentido. Sucesso em diversões e na vida romântica. Você vai receber muitos elogios que tocará o seu coração.

SAGITÁRIO – Muita produção profissional e muita facilidade para arranjar empréstimos de dinheiro para solucionar suas dificuldades financeiras. Excelente fase amorosa. No transcorrer do período, procure controlar mais a sua alimentação. Evite irritar-se e dê mais atenção a sua saúde.

CAPRICÓRNIO – Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao nervosismo e as ações mais violentas, estão previstas para você. Evite tais coisas para que possa coordenar melhor sua vida. Êxito em assuntos ocultos. Procure se organizar para cumprir seus compromissos profissionais.

AQUÁRIO – Com energia mental, com otimismo, realizará muito neste dia, principalmente no que possa contar com a colaboração de pessoas amigas. Evite atrasos na execução de tarefas importantes. Não faça promessas que não possa cumprir.

PEIXES – Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim estará você neste dia que tem tudo para ser muito bom. Mas evite estragar tudo isso por causa do orgulho pessoal. Procure deixar as fantasias de lado e coloque em prática as suas melhores ideias.

