Homem atira em cachorro, dono revida e mata agressor a facadas

Antônio Amaro Rodrigues, de 61 anos, foi assassinado a facadas depois de atirar em cachorro. Crime foi praticado pelo dono do animal, de 44 anos, que também foi baleado e está internado em hospital. Confusão aconteceu hoje, por volta das 5h30, na Rua Primavera, na cidade de Itaquiraí.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar (PM), o dono do animal relatou que estava em casa quando resolveu soltar seu cachorro para passear. Instantes depois ouviu disparo de arma de fogo e, ao sair para ver o que estava acontecendo, se deparou com o cão ferido.

O proprietário então foi perguntar a Antônio o motivo pelo qual ele atirou no cachorro, foi quanto o homem teria efetuado outro disparo, desta vez, atingindo de raspão a cabeça do dono do animal, que estava com faca, revidou e desferiu golpes contra o homem.

Antônio morreu no local, enquanto o autor foi socorrido e encaminhado para o hospital, onde está internado sob escolta policial. Não há informações quanto as condições de saúde do cão.

