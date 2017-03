Figueirão: município idealiza o projeto Beef Norte MS – Carnes Premium de Qualidade

Por iniciativa do município de Figueirão, através do seu Prefeito Rogério Rosalin (PSDB), o projeto Beef Norte MS, unirá já em 2017, os municípios de Figueirão, Alcinópolis e Camapuã, terá o apoio da Fazenda 3R, Agropecuária Holsback e Ventura S/A – Fazenda Bom Jardim. Esta nova marca criada no MS, contará com cortes especiais de carnes.

Os três municípios juntos somam mais de 1 milhão de cabeças em mais de 2 mil propriedades rurais, estes municípios estão acima da média nacional da JBS em termos de carne de qualidade, a média nacional do farol verde chega a 19% enquanto na região norte do MS essa média alcança 25%, números que confirmam o potencial desta região, que desponta no Brasil como referência em produzir bezerros de qualidade, só em 2016, foram abatidos mais de 170 mil cabeças.

Os pecuaristas que aderirem ao projeto, passarão a encaminhar seu rebanho para um frigorífico que está sendo idealizado em Camapuã, no Figueirão ficaria a desossa e separação de cortes especiais, enquanto Alcinópolis ficaria com a parte dos subprodutos, como o beneficiamento do couro e outras partes animais que poderão ser transformados em cosméticos e acessórios.

Estas atividades econômicas, são voltadas para o comércio da carne, que atrairão investidores e a certeza de novos negócios, esse é apenas um dos projetos que vai levar a produção da região para fora do estado, isso irá atrair indústrias e acelerar o crescimento da economia local.

VEJA O VIDEO

Figueirão, que já se encontra hoje com 100% da área rural mapeada digitalmente, vai auxiliar Camapuã e Alcinópolis para que façam o mesmo, assim os municípios poderão identificar as dificuldades e oportunidades que o campo gera, instalação de mata-burros de concreto e reforma de pontes serão ações aplicadas nos três municípios que apoiarão o escoamento da produção e insumos necessários para uma maior produtividade.

O prefeito de Figueirão Rogerio Rosalin, que é Administrador Rural, comentou a importância do projeto para os três municípios. “Há algum tempo já estamos trabalhado para desenvolver a carne produzida em nossa região, acho que o momento é mais do que oportuno, com toda essa história plantada por esses dias, quem mais está sofrendo somos nós produtores rurais! A nossa intenção é fazer da região (Norte do MS), ser conhecida nacionalmente como um pólo de produção de carne de qualidade! Com uma parceria inédita do poder público com o privado e com vários produtores de excelência em nossa região, a partir de agora começaremos a promover esse projeto para que possamos sair do papel e do planejamento para a execução, apresentamos um pré vídeo que demonstra em um breve resumo do que estamos idealizando.” disse Rosalin.

Faça parte deste projeto, informações nos fones (67) 3274-1162 / 99962-7203

Comentários