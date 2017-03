Diretores e coordenadores da REME de Costa Rica participam de capacitação com multiplicadores do Projeto Agrinho

O Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria de Educação em parceria com o Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul – e o Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – realizou nos dias 21 e 22 de março uma capacitação com diretores e coordenadores da REME – Rede Municipal de Ensino.

Na oportunidade, os multiplicadores do Senar/MS Elizangela Roberto e Renato Costa apresentaram o Programa “Agrinho” e também capacitaram os diretores e coordenadores para desenvolverem o projeto com os professores para posteriormente estarem aplicando junto aos alunos das escolas do município.

“O Agrinho tem o objetivo de inserir crianças e jovens nas atividades do meio rural. Trata-se de uma iniciativa para levar informações sobre o agronegócio às crianças e jovens do 1º ao 9º ano do ensino fundamental das escolas (rural e urbana) da rede pública de ensino (estaduais e municipais) e os professores capacitados pela equipe técnica da iniciativa que percorre as escolas repassando o conteúdo do material didático”, explicou à multiplicadora Elizangela Roberto.

A secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral agradeceu a presença e a parceria do Senar/MS na educação de Costa Rica. “Reunimos nessa capacitação diretores e coordenadores da REME que com apoio de material didático próprio do programa, vão poder transmitir os conhecimentos propostos aos nossos alunos”, enfatizou a gestora que também é vice-presidente da Undime – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.

O que é o Agrinho?

É o maior programa de responsabilidade social da Famasul e do Senar/MS, em parceria com o Governo Estadual por meio das Secretarias de Estado de Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Cultura, Turismo, Tecnologias e Inovação e com as prefeituras municipais, por meio das Secretarias Municipais de Educação e Sindicatos Rurais.O objetivo é desenvolver temas transversais propostos nos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – estabelecidos pelo Ministério da Educação: Ética, Diversidade Cultura, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo, Saúde, Orientação Sexual e temas locais, com foco na sustentabilidade, ética, conexão campo cidade, como eixos norteadores de todas as temáticas para o fortalecimento da consciência crítica, criativa e reflexiva dos alunos.