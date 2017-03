Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara se enfurece com Joana. Tânia surpreende Joana ao defender Bárbara. Rômulo tenta falar com Nanda. Tânia revela a Joana a preocupação com a Forma. Bárbara visita Ricardo. Joana diz a Giovane que assumirá a academia. Martinha provoca Luiza e se vitimiza na frente de Jéssica e Tânia. Irene reage sem paciência às implicâncias de Cleo. Bárbara pede para Jabá se afastar de Juliana e o humilha. Luiza discute com Lucas por causa de Martinha. Nanda avisa a Bárbara que Joana é a nova administradora da academia. Martinha tenta seduzir Lucas. Juliana descobre o que Bárbara fez com Jabá e fica furiosa. Bárbara e Joana se enfrentam na academia.

NOVO MUNDO

Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Thomas prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de Noémi. Thomas tenta difamar a imagem de Joaquim e Anna o repreende. Thomas faz um acordo com Fred. Dom João estranha o comportamento de Pedro. Thomas anuncia oficialmente a morte de Joaquim e Anna se desespera. Germana tenta extorquir dinheiro de Carlota e acaba presa. Pedro engana Dom João e vai ao encontro de Noémie. Elvira garante a Manoel que lhe entregará parte de suas supostas barras de ouro. Anna afirma a Thomas que Joaquim está vivo. Licurgo revela a Dom João o paradeiro de Pedro e Germana se enfurece. Thomas pede para se aproximar de Anna e percebe o desconforto de Piatã. Os guardas do rei encontram Pedro e o levam de volta para casa. O navio real chega ao Rio de Janeiro. Joaquim é resgatado por índios.

ROCK STORY

Lorena consegue se desvencilhar de Alex. Daniel avisa a Júlia que seu julgamento foi marcado. Nicolau sugere aos integrantes da banda que Jaílson o substitua. Paçoca sente inveja de Jaílson, ao saber que ele integrará a 4.4. Lorena mente para Júlia e diz que vai a Petrópolis visitar uma amiga. Nanda não gosta de saber que Gordo comprou uma joia para Eva. Nanda liga para Eva simulando um surto, com intuito de acabar com o encontro romântico da terapeuta com Gordo. Léo discute com Manu e acaba revelando, sem querer, que seu namoro com Nina é falso. JF elogia a performance de Jaílson. Nicolau diz a Haroldo que brigou com a banda, para evitar a ida dos pais a Recife. Diana oferece vinho para Gui e aproveita para seduzi-lo.

A LEI DO AMOR

Magnólia faz ameaças a Helô, e Pedro se preocupa. Hércules perde a paciência com Helô. Tiago não atende a ligação de Marina, e Antônio o provoca. Tião manda Valdir encontrar Magnólia. Helô consegue render Hércules, mas Magnólia retorna para o esconderijo. Gigi conta o que sabe sobre o sumiço de Helô para Marina. Letícia reclama da discussão entre Antônio e Tiago. Tiago ignora Marina. Mileide explica a Robinson o esquema de propina. Gustavo tenta se manter longe de Salete. Hércules se encontra com Fininho. Helô decide fazer greve de fome. Marina conta para Letícia que Helô foi sequestrada por Magnólia, e a menina passa mal.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Alessandro diz a Rubi que mentiu para Heitor por que não quer destruir seu casamento e pede a ela que não volte a procurá-lo. Genaro é levado para a prisão e Elisa pede perdão ao marido. Liliam comunica a Genaro que o casamento já está anulado e, mesmo que se divorcie de Elisa, não pretende voltar com ele. Lorena flagra Paco com uma mulher e dá uma bofetada no namorado. Paco comenta com Dona Lola o que aconteceu e diz que a mulher que estava com ele é sua mãe. Na festa de Rubi, ela fica furiosa quando Jorge, o vidente, diz a Maribel que seu verdadeiro amor é médico e que logo vai se casar com ele. Toledo comenta que se trata de Alessandro. Rubi diz a Maribel que seu amor é Heitor. Maribel responde que Heitor já não lhe interessa. Vitória chega à festa de Rubi decidida a falar com Lorena e esclarecer o mal entendido. Ela admite que estava com Paco e revela que é sua mãe. Rubi fica perplexa diante da revelação de Vitória. Paco, ao ver Rubi tão surpresa, comenta que se ela soubesse que ela é rico não o teria desprezado. Lorena diz a Paco que não é interesseira como Rubi e, portanto, não precisa enganá-la. Sônia conta a Alessandro que Thiago a violentou. Thiago pede a Rubi que viaje com ele para a Itália.

QUERIDA INIMIGA

Sara se dá conta que Fafy está morto, e liga para Bruno, ambos agem de forma muito convincente perante os seguranças de Fafy, como se realmente estivessem sofrendo com a perda de Fafy. Santiago recebe uma mensagem urgente no celular. Ernesto vai ver Sara e a abraça quando chega Santiago, exigindo saber onde está Fafy. Sara responde que Fafy está morto e Santiago imediatamente acusa Sara e Bruno de tê-lo matado. Santiago insiste para que realizem uma autopsia em Fafy, para descobrir as reais causas de sua morte. Alonso examina Zulema e lhe diz que já pode retomar seu trabalho na cozinha, assim ela decide fazer um jantar para toda família. Vasco pergunta a Diana se ainda está apaixonada por Bruno e ela responde que foi seu pior erro permitir que Bruno os separasse. Diana e Vasco estão a ponto de beijar-se quando entram Paty e Felipe. Rose vai a uma loja de roupas de bebe com Diana e compram muitas coisas. Zulema e Lorena planejam o cardápio que farão e falam também sobre Rose, Juliano e o bebe que estão esperando, Juliano entra e as ouve. Juliano fica muito feliz com a notícia e fica esperando Rose. Quando Rose chega à loja, Juliano diz que já sabe do bebe e se reconciliam. Sara recebe os resultados da autopsia de Fafy e Santiago pega o documento de suas mãos e o lê. Santiago não consegue aceitar que as causas da morte de Fafy foram naturais e jura provar que Sara e Bruno o mataram. Bruno insiste em abrir uma conta conjunta com Sara para que ela não lhe roube sua parte na fortuna de Fafy, ele também decide que devem casar-se e viajarem o mundo. Sara finge concordar. Ernesto se zanga quando descobre o que Helena está fazendo contra ele e diz que já não poderão mais ser amigos. Alonso e Ernesto se encontram enquanto compram um anel para pedirem Lorena em casamento. Zulema planeja um jantar para toda família e Omar ouve comentários sobre o “evento”. Bruno pede a Sara um copo de vinho e ela usa o que está envenenado e que era para Fafy, ele bebe e sai em seu carro. Quando Bruno começa a se sentir mal, chama uma ambulância, na clínica ele diz a Alonso que foi Sara que o envenenou, que eles também contaminaram a carne do buffet de Hortência e sabotaram a operação de Zulema para que ela morresse. Tudo fica gravado no celular. Alonso vai depois para casa de Zulema dar-lhe a notícia.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Em Água Azul, Esmeralda e Renato confessam amar-se e se beijam, mas Ezequiel os interrompe e eles se despedem. No meio da chuva, Nadia, chorando, grita a Victor. Ele, desesperado, a deixa entrar em sua casa e a pede desculpas, confessando que a ama muito, eles fazem amor. Na fazenda Almonte, Macário informa Alessandro que Joventino está morto. José Luis se nega a acompanhar Alessandro até Água Azul com o pretexto de encarregar-se da segurança da fazenda. José Luis telefona para Loreto para dizer que Alessandro irá com o capitão Robledo informar lhe tudo que se passa na fazenda, e lhe pedir ajuda, porém se Renato não estiver livre, não haverá trato algum. Macário informa José Luis que seu amigo apareceu atirado próximo ao rio, e que o agrediram brutalmente. Montserrat se surpreende quando descobre, ao abrir uma caixa onde guardava dinheiro, que foi roubada. Rosário e Montserrat suspeitam de Maria. Montserrat está nervosa pela demora de Alessandro e junto a Rosário e Macário espera que ele chegue. José Luis informa a Alessandro que Loreto o esperava ao meio dia. José Luis chega antes que Alessandro e Loreto o ameaça com uma arma, para que cumpra sua ordem de matar Alessandro. José Luis tenta disparar, mas sua arma está sem bala. Loreto dispara em Alessandro, que está chegando a cavalo, José Luis pega uma arma que havia escondido e reage, matando Loreto.

CARINHA DE ANJO

Flávio vai à casa de Fátima para conversar sobre o que aconteceu no assalto. Ele inventa a desculpa de que não conversou com o delegado porque acredita que alguém da gangue está infiltrado na polícia. Flávio pede a Fátima que, caso o delegado pergunte algo sobre, ela diga que não sabe de nada. Estefânia e Vitor começam a preparar a lista de convidados para o casamento. Flávio devolve parte do dinheiro que Fátima o emprestou, tenta beijá-la, mas ela se esquiva. Rosana pede que Dr. Albuquerque esclareça o caso da assistente social. Madre Superiora pede que Pascoal e Inácio procurem saber o que aconteceu com a água do orfanato. Zé Felipe joga futebol e é o destaque de seu time. Enquanto comemora o resultado do jogo, ele acaba deixando escapar que fará uma dupla sertaneja com seu irmão. Fátima diz a Flávio que não tem cabeça para um relacionamento amoroso no momento. Flávio diz que vai conquistá-la. Madre Superiora diz a Dulce que está procurando um bom professor para dar aulas de teatro. Pascoal e Inácio descobrem que o problema com a água está afetando toda a região. Juju vê na Internet que a região ficará sem água por uma semana. Todos começam a se preparar para esse período. Gustavo e Nicole decidem viajar para passar um tempo juntos. Rosana convoca uma reunião de condomínio para comunicar as medidas de prevenção para que eles não fiquem sem água. Silvestre interrompe Rosana a todo momento. Dulce pergunta a Cecília se ela ficou triste ao saber do comercial que fará com Nicole. Cecília diz que apenas ficou surpresa.

NOVELA DA BAND

EZEL

Ramiz passa mal e Ezel corre para socorrê-lo. Ezel confessa que matou Oito. Ramiz fica furioso e expulsa Ezel de casa. Meliha conforta Ezel que está desolado por ter brigado com Ramiz. Ezel conhece o chefe do tráfico de drogas de seu antigo bairro.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Álvaro diz à Isaura que não quer vê-la triste, por isso não insistirá para que conte sobre seu mistério. Tomásia pensa em algo para ajudar Helena e Diogo. A condessa tem um pesadelo com Diogo e Leôncio e berra. Leôncio e o Dr. Paulo planejam matar Diogo como vingança à Tomásia. Álvaro convida Isaura para ir ao baile em sua casa. Pedrinho procura por Isaura e a chama pelo nome verdadeiro. Álvaro escuta e a questiona. Isaura diz que é um segundo nome. Helena pede a Henrique que a ajude a fugir. Coronel Sebastião chama Rosa para morar com ele.

O RICO E LAZARO

Amitis fica encantada com o presente dado pelo rei. Nabucodonosor leva a esposa e os nobres para conhecerem os Jardins Suspensos. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego admiram a beleza e grandiosidade dos jardins. Elga e Zelfa vão até a casa de Ravina e pedem para o rabino ler uma carta enviada por Zac. Os servos de Nabucodonosor terminam de construir a estátua de uma falsa deusa. Daniel e os outros hebreus não se curvam. Intrigado, Nebuzaradã os observa. Beroso anuncia uma surpresa. Todos se surpreendem com a entrada de Sammu-Ramat, que dança lindamente. Shag-Shag fica feliz ao encontrar um lenço vindo do ritual. Zedequias conversa com Hananias. O novo rei pede para o falso profeta fingir que falou com Deus. Ravina avisa que Zac retornará para Jerusalém. Elga e Zelfa se enchem de felicidade. Sammu-Ramat se apresenta para o rei e Hurzabum se assusta ao ouvir o nome dela. Beroso avisa ao rei que Sammu é uma grande sacerdotisa. Amitis fica enciumada. Joana diz que está quase na hora da reunião do Conselho. Benjamim diz que Asher em breve não terá mais que servir Chaim. Joana e Asher descobrem que Zac está voltando para Jerusalém. Sammu-Ramat se coloca à disposição dos reis. Hananias procura Chaim e pede ajuda para achar alguém de confiança na Babilônia. Amitis pede para Sammu-Ramat fazer um ritual para ajudar Kassaia a engravidar. Sadraque elogia a beleza de Namnu. Kassaia desabafa com Joaquim e Nebuzaradã estranha ao ver os dois juntos. Na reunião do Conselho, Chaim diz não concordar com a liberação de Asher. Gadise, a criada de Kassaia, explica para Nebuzaradã que a princesa estava passando mal. Chaim diz que Asher lhe causou muitos prejuízos na oficina durante os sete anos de trabalho. Fassur anuncia que Asher deverá servir Chaim por mais dois anos. Nabucodonosor estranha o comportamento de Nebuzaradã. Beroso elogia a performance de Sammu-Ramat e pede a ajuda da sacerdotisa para acobertar os rombos nas contas do palácio. O sacerdote então avisa que o rei deseja passar a noite com ela. Dinah e Benjamin descobrem que Asher continuará servindo Chaim. Asher vai para o quarto e, furioso, aperta a ponta da flecha de Abel com desejo de vingança. Joana fica sabendo sobre a decisão do Conselho e avisa que irá falar com o noivo. Nitócris se incomoda ao ouvir Nabonido elogiar a nova sacerdotisa. Hurzabum encontra Shag-Shag e diz que Sammu voltou como sacerdotisa do palácio. Elga toma coragem e avisa a Chaim sobre o retorno de Zac. Nabucodonosor finge estar passando mal para despistar Amitis. Beroso ordena que Sammu agrade ao rei. Nebuzaradã conversa com Kassaia e diz ter ficado incomodado com a presença de Joaquim. Sammu-Ramat vai até o quarto de Nabucodonosor. Asher encontra Joana e avisa que irão fugir.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

