Começa nessa sexta-feira 31 em Campo Grande a 10ª Edição da FenaSul

Entre os dias 31/03 a 09/04, Campo Grande será a capital das tradições gaúchas na 10° FenaSul, que será realizada no Círculo Militar.

Com o objetivo de promover às tradições de um povo culturalmente reconhecido e caracterizado por seus valores, tradição e história, o Grupo de danças gaúchas TCHÊ SUL, que traz em seu repertório danças tradicionais como Balaio, Tatu de Castanhola, Maçanico, Xote de Carreirinha, Rancheira de Carreirinha, Dança dos Facões e Chula é quem anima mais uma edição do evento.



As apresentações acontecerão de segunda a sexta, a partir das 20h e no sábado e domingo, às 14h e 21h, no Círculo Militar.

A Feira FenaSul privilegiará o artesanato, as danças tradicionais, o vestuário e a culinária do sul do Brasil.

Os queijos e vinhos encontrados na FenaSul, são produzidos nas regiões mais tradicionais do Sul do país. Os visitantes da feira poderão encontrar queijos trufados, mozzarellas trançadas com e sem tempero, queijos frescais, defumados, salames, vinhos e sucos de uva para os mais diversos gostos.



Este ano a sua páscoa vai ser antecipada!

Expositores da feira desde suas primeiras edições, os Chocolates de Gramado têm diversas opções para quem quer desde uma simples barrinha de chocolate, até um café gourmet, com a qualidade das grandes chocolatarias do Sul.

Assessoria da FenaSul

