Começa na próxima semana o Rodeio do Amigos do Elton Silva

Começa na próxima semana em Chapadão do Sul, de 06 a 10 de abril, o 4º Rodeio dos Amigos do Elton Silva.

O rodeio terá a presença de 20 peões melhores peões do Brasil da A.C.R., mais alguns peões Convidados da cidade.

O evento será realizado ao lado do empório sertanejo, que fica nos altos da cidade, próximo ao clube Paineiras.

Além do rodeio, o evento terá shows, praça de alimentação, queima de fogo e após o rodeio boate no empório sertanejo.

Agrade dos shows do rodeiro é a seguinte:

No dia 06 (quinta), iniciara o rodeio com a entrada franca. O show será comandado por Ewerton Polisel.

No dia 07 (sexta) a presença é dos cantores Renan e Ray.

No dia 08 (sábado), terá a coroação da Rainha e o show do cantor Manutti.

A narração do rodeio será de Daniel Tibiriçá e Luciano Lenes.

Arquibancada cobertas

O organizador do evento, Elton Silva, pensando no melhor conforto para os amantes de rodeio e também com a possibilidade de chuva, contratou uma arquibancada terá cobertura.

As permanentes para o rodeio já estão a venda com o promoter

Comentários