Comandante geral da PM participou de reunião com prefeitos da região

O coronel Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Waldir Ribeiro Acosta, acompanhado pelo coronel Marcos e o capitão Renato, comandante e subcomandante da 4ª CIA/BPM, esteve nesta manhã em Chapadão. O objetivo foi o reconhecimento organizacional da área da 4ª CIA do BPM e de igual modo de todo o seu efetivo policial militar, com resolução de dúvidas, informações gerenciais gerais e o fortalecimento institucional.

O comandante também participou de uma reunião com os prefeitos de Chapadão do Sul, Dr. João Buzoli (em exercício), de Costa Rica Waldeli dos Santos Rosa e de Paraíso das Aguas, Ivan Pereira, do presidente da Câmara de Paraíso, Anízio Andrade e do vereador Paulo Lupatini, representando os vereadores de Chapadão do Sul.

No encontro os prefeitos manifestaram suas opiniões sobre a PM e também fizeram reivindicações, que se embasaram no aumento do efetivo e mais veículos para a PM.

Outro assunto em pauta foram sugestões apresentadas, para ajudar na possibilidade de cooperação mutua entre o município e a Policia Militar na questão de assinar convênios.

O município de Paraíso das Águas que possui dois distritos, um com distância de 51 km e outro com 36, pediu que fosse designado ao menos um polícia para cada um deles, para ajudar na segurança. Waldeli deu a sugestão que a PM, destinasse aos distritos, policias que já estão “cansados” e que precisa de novas áreas para combater até mesmo o stress.

O vereador Paulo Lupatini, entregou um oficio, assinado por todos os vereadores, onde pede que seja dado uma atenção melhor ao município, na possibilidade de um aumento urgente no efetivo, tendo em vista o aumento significativo de crimes na cidade.

O Comandante geral, anotou as reivindicações e prometeu fazer um estudo profundo sobre as reivindicações apresentadas.

Cel. Waldir comentou sobre a possibilidade de se criar uma lei semelhante à do estado de Goiás, que permitirá que os municípios e a polícia, façam convênios para o trabalho como era feito pelo NOTII e GTO em Chapadão do Sul e Costa Rica.

