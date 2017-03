Cassilândia recebeu visita do Comandante Geral da PM-MS

O coronel Comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Waldir Ribeiro Acosta, acompanhado pelo tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, comandante do 13ºBPM, visitou a cidade de Cassilândia (2ª Companhia PM/13ºBPM) e a sede do 13ºBPM, Paranaíba, neste início de semana. O objetivo foi o reconhecimento organizacional da área do 13ºBPM e de igual modo de todo o seu efetivo policial militar, com resolução de dúvidas, informações gerenciais gerais e o fortalecimento institucional.

Durante suas falas, o coronel demonstrou resultados estatísticos do 13ºBPM e parabenizou os policiais militares pela consecução da redução exponencial dos índices criminais relativamente ao mesmo período do ano anterior. O Comandante-geral, referindo-se ao seu efetivo e à instituição, destacou que uma das metas é regularizar as promoções dos policiais militares até 2018. O coronel Waldir informou que estão em desenvolvimento diversas comissões que tratam de assuntos importantes para a gestão da PMMS, como inclusão de efetivo, melhoria das instalações, aquisição e padronização de equipamentos, previdência, meritocracia, dentre outros temas de contundente relevância para a PMMS. Em Cassilândia, foram realizadas visitas aos representantes dos poderes legislativo e executivo locais e à unidade prisional daquela cidade. Além das instalações da Polícia Militar Ambiental e da base operacional da Polícia Militar Rodoviária do Estado do Estado de Goiás, localizada na divisa com Cassilândia.

Em Paranaíba, o Comandante-geral realizou reunião com o efetivo policial militar, conheceu e dialogou com os alunos do curso de formação de cabos policiais militares, informou a imprensa local e regional sobre as conquistas e os projetos de sua gestão, além da visitação aos representantes dos poderes executivo e legislativo de Paranaíba.

*Assessoria de Comunicação do 13º BPM

Comentários