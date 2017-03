Alcinópolis vai receber R$600 mil para obras de infraestrutura

O município de Alcinópolis foi contemplado com emenda parlamentar do deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB) no valor de 300 mil reais que serão investidos em obras de infraestrutura. O prefeito Dalmy Crisóstomo e o presidente da Câmara Municipal, vereador Valdeci Passarinho e vereador Valter Roniz Dias estiveram em Campo Grande assinando a liberação da emenda solicitada por eles.

Juntamente com o deputado, prefeito e vereador também foram ao encontro do secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, que confirmou o compromisso do governador Reinaldo Azambuja em colocar contrapartida no mesmo valor.

Segundo o prefeito, a emenda será aplicada em pavimentação asfáltica da Avenida Pio Martins de Almeida e das Ruas Valdeci de Souza Barbosa, Juscelino Ferreira de Carvalho e Sebastião Filisbino Furtado. “A parceria entre Prefeitura e Câmara é essencial para o desenvolvimento do município e o bem estar da população”, ressaltou.

*Assessoria Prefeitura

