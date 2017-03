Vereador de Chapadão do Sul dá seu testemunho da cura do câncer usando a fosfoetanolamina

Na noite desta segunda-feira 27, o vereador Antônio Assunção, fez uso da tribuna da Câmara, para dar um testemunho da cura do câncer, que ele vinha lutando desde de 2008, com o uso da pílula fosfoetanolamina.

Toninho Assunção contou toda a sua trajetória, desde que descobriu o câncer, onde iniciou os tratamentos em São José do Rio e depois graça ao apoio de amigos de Chapadão do Sul, conseguiu iniciar os tratamentos em Barretos, onde foi diagnosticado o câncer em um do rins, que foi retirado e após alguns tempo, novo diagnóstico, estava nos pulmões e fígado.

Em seu testemunho conta ele que fez uma peregrinação santa por várias partes do País e acabou encontrando um amigo de Chapadão do Sul, que falou da fosfoetanolamina que estava sendo a grande novidade na cura do câncer.

Assunção emocionado, confessou que após a compra da fosfoetanolamina, deixou de usar os remédios recomendado pelos médicos e passou a usar a pílula da cura do câncer.

“Em 90 dias, fiz uns exames e foi diagnosticado que o câncer havia paralisado seu crescimento, mas não confessei aos meus médicos, que estava usando a fosfoetanolamina. Um ano após o uso diário da pílula, as alguns tumores ou manchas já havia desaparecido, continuei o tratamento e na última semana, foi a cidade de Barretos e realizei todos os exames e os resultados mostraram que estou curado do câncer” afirmou o vereador Antônio Assunção.

Antônio Assunção, fez um agradecimento muito especial a toda equipe médica do Hospital de Barretos, onde foi categórico ao afirmar que se não fosse a operação realizada por eles, para retirada de um dos seus rins e na coluna, hoje ele não estaria na tribuna dando o seu testemunho.

Finalizou o vereador dizendo, que fica muito triste pelo fato da proibição da fabricação da pílula, onde todos sabem, que a “máfia” dois laboratórios manipulam os governos e jamais vão permitir que um pílula que custa em torno de 1 real para fabricar, seja mais eficiente do que os remédios vendidos por esses laboratório, que tem valores acima de 650 por dia.

