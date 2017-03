Três Lagoas: Em menos de 48 horas, Rotai elimina 3 criminosos em Três Lagoas

Bandidos tinham extensa ficha criminal e eram perigosos. Todos eles tentaram confrontar os policiais

Em um intervalo de 40 horas, três bandidos de alta periculosidade foram mortos por policiais militares da Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) em Três Lagoas. Em todas as ocorrências, os PMs atiraram como forma de defesa. Os ladrões possuíam extensa ficha criminal e resistiram à abordagem.

O primeiro caso, conforme apurado pelo Perfil News, ocorreu por volta das 22h30 de sexta-feira (24), no km, 9,7 da BR-262. Henrique Elvis Braghin, de 23 anos, e Luiz Ricardo Inácio de Oliveira, de 27, morreram depois de atirarem contra a equipe da Rotai. Os policiais revidaram e a dupla não resistiu aos ferimentos. Os ladrões estavam em uma motocicleta roubada e portavam dois revólveres 38 com numeração raspada.

O terceiro bandido morto se trata de Daniel da Silva Fagundes Queiroz, de 24 anos. O fato aconteceu por volta das 14h30 de ontem (26) no bairro Vila Alegre. O jovem foi baleado no peito após apontar uma arma, também de calibre 38, contra os militares. Ele é acusado de um roubo e tentativa de sequestro ocorrido na semana passada em Aparecida do Taboado. Além disso, havia um mandado de prisão em aberto contra o criminoso. No ano de 2010, o rapaz também cometeu um homicídio. Na época, ele tinha menos de 18 anos.

Lucas Gustavo

Comentários