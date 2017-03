Rodoviária de Chapadão do Sul ganhou novos assentos

A administração do prefeito João Carlos Krug, já começa a dar um novo visual no terminal rodoviário do município.

Nessa semana, foram instalados no terminal 06 jogos de bancos, totalizando 21 novos assentos.

Esses assentos estava todos deteriorados desde de 2016 e usando a criatividade e economia, a administração municipal mandou reformar os assentos e com isso agora os usuários do local terão aonde sentar para esperar o embarque.

Sobre a reforma completa da rodoviário, a secretária de infraestrutura, Sonia Maran, afirmou que foi feito um novo projeto, que já está pronto e ela acredita que no máximo na semana que vem será publicado o edital de licitação para contratação da empresa que vai reformar o terminal.

