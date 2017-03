Realizada primeira Reunião de Mobilização Intersetorial do PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO

Aconteceu sala de reunião da Secretaria de Assistência Social, na última quinta-feira, a primeira mobilização intersetorial promovida pela equipe do PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. O objetivo foi apresentar o projeto pensado para Chapadão do Sul e fomentar a parceria com algumas representações estratégicas da sociedade.

No evento estiveram presentes a esposa do prefeito interino Elisabete Ganga Buzoli, o vereador Anderson Abreu, as coordenadoras do CRAS Parque união e Cerrado e representantes da ACIAC, Casa de Mentoria, SEDEMA, IEL e Cerradinho Bio.

A coordenadora do programa, Valéria Lopes dos Santos, apresentou as propostas de trabalho voltadas para o município de chapadão do sul e, ao final, abriu espaço para a explanação das sugestões levantadas pelos participantes. Nesse momento, as demandas foram registradas em Ata pela Técnica de referência Eleise Alves Santos.

A reunião intersetorial resultou em algumas demandas de trabalho como: a organização do Dia do Trabalhador, mapeamento de interesse da população referenciada nos CRASs por qualificação/capacitação profissional e ação de mobilização do empresariado local para levantamento de suas demandas quanto às dificuldades de contração de mão-de-obra local e incentivo a adesão a programa de Estágio.

*Assecom PMCS

