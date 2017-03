Psiquiatra estará atendendo em Paraíso das Águas no próximo dia 31 de março

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde está trazendo para Paraíso das Águas mais uma especialidade médica, a psiquiatria.

Os atendimentos serão realizados na próxima sexta-feira, dia 31 de março, a partir das 7h30 na Estratégia de Saúde da Família( ESF) Aristóteles Garcia Vida, em pacientes já agendados no setor de regulação, mediante encaminhamento do clinico geral que atende no município.

Além da psiquiatria, outras especialidades como ginecologia, cardiologia e ortopedia já atendem no município mensalmente.

Informações podem ser obtidas pelos telefones: 32481179 ou 3248-1155.

*ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

