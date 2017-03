Projeto Cinema no Paço estreia com sucesso em Figueirão

Estreou na sexta-feira (24), o novo projeto da prefeitura de Figueirão, realizado pelo Departamento de Cultura da secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, chamado “Cinema no Paço”.

Esse projeto consiste na exibição de filmes comerciais no auditório da prefeitura, às sextas-feiras com início às 19 horas.

A sessão de cinema é gratuita, como forma de possibilitar o acesso a uma sala de projeção além de propiciar entretenimento à população.

O auditório teve sua capacidade de ocupação esgotada, com cerca de 50 pessoas, que vieram para assistir o ótimo filme “O Auto da Compadecida”, considerado “muito bom” pela crítica nacional e internacional.

“Foi bom. As pessoas atenderam o chamamento e vieram participar conosco do que, para algumas, era uma novidade, já que grande parcela de nossa população jamais adentrou numa sala de cinema”, disse a idealizadora do projeto, Marinalva Paniago.

Por cortesia da primeira-dama Graciela Rosalin e do procurador jurídico Dr. Gilson Vasconcelos, foi oferecido pipoca e refrigerante a todos os presentes.

*Rubem Vasconcellos

