Prefeito de Paraíso das Águas inaugurou escola de R$ 1 milhão no distrito de Pouso Alto

Quatro anos após de sua eleição para administrar o município de Paraíso das Aguas, o prefeito Ivan Pereira (Xixi), inaugurou no último sábado (25), a primeira escola municipal do Distrito de Pouso Alto, com investimento de R$ 1.427.572.37, sendo que deste montante, R$ 459.176.75, foram de recurso próprios e o restante do governo federal.



A escola conta com: sala da diretoria, sala de professores, secretaria, almoxarifado, dois banheiros para funcionários, dois banheiros para alunos, uma cozinha industrial, um vestuário para funcionários, uma despensa, uma área de serviço ligada às atividades dos funcionários, sala de leitura, sala de informática e seis salas de aula. No total, a instituição de ensino tem capacidade para atender até 360(trezentos e sessenta) alunos em turnos (matutino e vespertino) e 180(cento e oitenta) em período integral.

Na área externa foram construídos: playground, muro, grade, horta e jardinagem.



A construção da Escola Municipal Juscelino Ferreira Guimarães foi realizada através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE em parceira com o Governo Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Educação.

O valor total do investimento é de R$1.427.572,37(um milhão quatrocentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), desses R$968.395,62(novecentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos) recurso federal e o restante R$459.176,75(quatrocentos e cinquenta e nove mil centos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) contrapartida do município.

Antes da construção dessa nova escola, os alunos estudavam em uma escola sem as mínimas condições de ensino, ou tinham que deslocar através de ônibus cerca de 200 km para frequentar as aulas na sede do município.

O Distrito tem 82 anos e até a emancipação de Paraiso das Águas, seus moradores, viviam no total isolamento por parte da administração de Agua Clara. Quatro anos se passaram e hoje o distrito vive outra realidade. Com a administração de Xixi, o local recebeu infraestrutura de qualidade, como agua, asfalto em todas as ruas, ganhou um Posto de Saúde, que mais parece um mini hospital e agora uma escola municipal de alto padrão.



A cerimônia de inauguração da escola foi de alto nível, como apresentações de alunos da escola, da Banda Municipal, de capoeira e uso da palavra de uma Neta do fundador, que contou em detalhes a história da criação do Distrito por parte de seu avô.

O Prefeito Municipal Ivan Xixi, ao lado do vice prefeito Ocesino Alves de Oliveira, emocionado falou da luta que foi para construir a escola. Lembrou que se passaram quatro anos do início das obras, mas que hoje, realiza um sonho de todos os moradores do local. Ao finalizar o seu pronunciamento, Xixi ajoelhou-se e agradeceu a Deus, pelo empreendimento feito a comunidade.A cerimonia teve a presença dos vereadores, secretários municipais, diretores de escolas municipais, representantes da comunidade e vários convidados.

O vereador Marquinhos, que é do Distrito, fez a doação de sete (07) violões, para o início das aulas do Projeto de Música aos alunos da escola.

O vereador Anízio Andrade falou em nome de todos os vereadores parabenizando o prefeito pela escola e salientou da importância da escola municipal no Distrito, para o atender os mais de 280 alunos que vão ter salas de aulas com dignidade e professores qualificados.

