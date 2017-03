Mais um suicidio em Chapadão, desta vez um senhor de 71 anos

Mais um suicídio por enforcamento no Bairro Esperança. Na tarde desta segunda-feira, 27 de março, o morador da Rua E, Bairro Esperança, em Chapadão do Sul, Sr. João Batista Alves da Silva, 71 anos cometeu suicídio.

A sua mulher disse que João pediu para ela ir para o centro da cidade, mesmo com chuva e lhe recomendou passar em vários lugares. Quando ela voltou já se deparou com policiais e o Corpo de Bombeiros em sua casa. Eles nada puderam fazer para salvar a vidada do Sr. João, pois quando chegaram ele já estava sem os sinais vitais.

Segundo informações da própria viúva, o esposo pediu para ele sair para que cometesse o suicídio. Ele se enforcou com um fio de varal de roupas e ainda não se sabe o motivo.

O fato ocorreu às 14 horas e a Perícia da Polícia Civil foi acionada para atender à ocorrência.

Este foi o segundo suicídio por enforcamento, nos últimos 20 dias, no Bairro Esperança. No dia 07 de março, um empresário igualmente se suicidou por enforcamento, e uma conveniência na Avenida Dezesseis.

Fonte: Jovemsulnews

