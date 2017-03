Gestores de Chapadão do Sul participaram do encontro de acolhimento e planejamento da Secretaria de Estado de Saúde

Gestores de Chapadão do Sul participaram nos dias 20 a 21 de março, em Campo Grande, do encontro de acolhimento dos novos gestores municipais e apresenta planejamento de ações para 2017/2020 promovido pela Secretaria de Estado de Saúde.

Representando o município, participaram o Vice-Prefeito João Roque Buzoli, o Secretário de Governo Guilherme Diniz, o Secretário de Saúde João Nunes, a Secretária Adjunta de Saúde Enfermeira Márcia Pontel, Enfermeira Gilmara Dacampo e a Assistente Social Auditora de Serviços de Saúde Laurentina Agnes.

Durante o evento, o Governo do Estado apresentou aos novos gestores o modelo de eficiência em gestão da saúde, tendo como meta a reestruturação da saúde estadual através da regionalização.

Na oportunidade houve Seminários pertinentes ao encontro: Financiamento, Consórcios Intermunicipais, Rede de Atenção á Saúde, Educação Permanente, Instrumentos de Gestão, Judicialização na Saúde, Regulação em Saúde, Modelos de Gestão e Administração Hospitalar, Controle e Avaliação das OSS.

A regionalização da saúde é o principal foco do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em reorganizar o sistema de saúde para garantir melhores atendimentos para a população, moldando assim um novo modelo de gestão englobando os 79 municípios do Estado.

*Assecom PMCS

