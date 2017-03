Atleta da escolinha de base da SERC fratura a perna em competição do SEDUC

Chegou até a nossa redação, que um atleta da base das escolinhas da SERC, que estava participando dos Jogos da Copa SEDUC, na cidade de Anastácio, sofreu uma fratura na sua perna, durante uma partida da equipe.

As informações é que a equipe da SERC é da categoria 2003 e estava jogando contra atletas do sub 17.

A nossa reportagem ainda não tem os detalhes completo, apenas que ele é conhecido como Cabanas e que ele se encontra internado no hospital municipal de Aquidauana, onde será operado. Segundo informações do Hospital de Anastácio, já que os casos mais graves são redirecionados à cidade de Aquidauana.

