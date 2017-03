Na tarde deste Sábado (25), a Policia Civil de Alto Taquari, prendeu Natalino Vieira Otoni, o mesmo possuía dois mandados de Prisão, todos por homicídio qualificado, ambos oriundos do Estado de Mato Grosso do Sul, municípios Chapadão do Sul e Cassilândia.

O criminoso deverá ser encaminhado a justiça de MS, para responder os seus crimes.

