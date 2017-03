Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

Caio demonstra raiva de Ricardo. Tita aceita voltar para a academia. Joana insinua para Tânia que esconde algo sobre Bárbara. Nanda pensa em Filipe. Juliana se apavora ao saber que um paciente da UTI faleceu. Rômulo fica intrigado com um sonho que teve com Filipe. Luiza fica arrasada com a provocação de Martinha. Juliana é agressiva com Caio. Jéssica tenta convencer Martinha a desistir de Lucas. Bárbara e Manuela choram ao saber por Juliana que um homem morreu na UTI. Jabá aconselha Lucas a escolher entre Martinha e Luiza. Bárbara tenta humilhar Tânia. Sula incentiva Rômulo a falar com Nanda. Gabriel reclama de Ricardo para Giovane. Joana revela a Bárbara que é dona de metade da academia.

Joaquim tenta convencer Anna de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina aceita ser levada como refém pelos piratas. Thomas afirma a Piatã que Joaquim está envolvido com os piratas. Leopoldina esconde uma arma dos piratas. Germana ouve Pedro combinar uma fuga com Noémi. Fred questiona Thomas sobre seu interesse por Anna. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas. Joaquim salva Leopoldina e pede Anna em casamento. Thomas faz Fred acertar um tiro em Joaquim, que acaba caindo no mar.

Júlia discute com Gui, e um paparazzo registra a briga do casal. Diana pede a um amigo jornalista que publique sua foto com Gui. Zac diz a Gui que não sabe o que aconteceu com Yasmin. Lázaro avisa a Miro que ele não pode seguir Nina e Léo para não prejudicar a divulgação do namoro do casal. Betão procura Néia para pedir mais dinheiro. Nina aproveita quando algumas fãs pedem uma foto e beija Léo. Glenda e Edith brigam na churrascaria. Nicolau avisa aos amigos que não poderá continuar na banda por causa de sua doença. Lorena mostra a Júlia a matéria sobre a possível volta de Gui e Diana. Romildo não tem coragem de matar Alex. Lorena se surpreende ao ver Alex.

Helô reconhece a voz de Hércules falando com Magnólia. Tião e Pedro se unem para encontrar Helô. Ana Luiza atrapalha o clima de aproximação entre Antônio e Letícia. Tiago nega o pedido de namoro de Marina. Yara estranha a ausência de Pedro no julgamento. Magnólia acorrenta Helô. Ciro é condenado, e Yara e Silvia se emocionam. Mileide exige que Luciane e Venturini lhe expliquem o esquema de propina em que envolverão Robinson. Gledson aceita sair com Wesley. Tiago não atende à ligação de Marina e vai ficar com Letícia. Hércules consegue o contato de Fininho com Magnólia. Ciro vai para a penitenciária. Hércules encomenda o assassinato de Salete. Antônio sente ciúmes de Tiago. Marina descobre que Tiago está com Letícia e fica furiosa. Ana Luiza é carinhosa com o delegado. Helô tenta convencer Hércules a desistir de ajudar Magnólia. Magnólia liga para Pedro e Tião.

Alessandro diz a Maribel que está muito constrangido e precisa esclarecer algumas coisas com ela. Cristina comunica a Marcos que decidiu se casar com Caetano mesmo ele estando preso. Maribel comenta com Magda que ela e Alessandro se encontraram com Sônia, admite ter sentido ciúme e confessa que está se apaixonando por ele. Magda a aconselha a lutar por esse amor. Elisa diz a Genaro que está arrependida de tê-lo denunciado por bigamia. Heitor diz a Rubi que está gastando em excesso e pede que seja mais econômica. O advogado comunica a Caetano que foi considerado culpado e passará cinco anos preso, por isso, quando Cristina vai até a prisão para dizer que está disposta a se casar com ele, Caetano coloca um fim na relação dos dois. Cristina, chorando, diz que o ama e está disposta a esperá-lo o tempo que for preciso, mas Caetano continua firme em sua decisão e termina o namoro. Um vidente diz a Rubi que ela é uma mulher egoísta e ambiciosa, que poderia ter tido tudo ao lado do homem que ama. Ele afirma que se ela mudar sua maneira de ser ainda poderá recuperá-lo. Rubi exige que Sônia se afaste de Alessandro. Sônia não se intimida e diz que é ela quem deve se afastar de Alessandro, caso contrário, contará ao Heitor que no dia do acidente estava indo se encontrar com Tiago em seu iate.

Sara e Bruno esperam a notícia da morte de Fafy em um acidente automobilístico. Quando estava saindo do escritório, Sara se assusta ao ver Fafy chegar e explicar que foi com Santiago ver um carro que seu amigo queria comprar, mas o carro quebrou e os deixou na mão, também diz a Sara que seus tacos de golfe quebraram e que ela compre novos. Alonso pede a Lorena que vá com ele comprar algumas roupas e eles se veem no centro comercial. Lorena compra roupas novas para sua mãe e logo vão tomar um café onde acabam vendo Fafy e Sara aos beijos. Quando Fafy vai para o banheiro, Alonso e Lorena armam um “teatro” com Sara e ela se enfurece. Quando Fafy volta, percebe que Sara está muito zangada e observando de forma obsessiva Alonso e Lorena. Quando Fafy pergunta, Sara responde que Lorena é a “traidora” que arruinou sua vida. Helena afirma a Ernesto que Lorena está apaixonada por Alonso e que fazem um casal muito bonito. Ernesto se dá conta que precisa encontrar evidencias contra Sara rapidamente, do contrário perderá Lorena. Jorge vai ver Betina e diz que gosta muito dela, ela responde não querer nada com ele. Ivan pergunta a Jorge o que ele fazia na casa de Betina, ele responde que ela quem o convidou. Omar diz a Hortência o quanto se arrepende do que fez, enquanto Greta passa o tempo bebendo e chorando por ter perdido Omar. Zulema diz a Rose que sabe sobre sua gravidez, e está muito emocionada, Lorena e Diana também descobrem a notícia. Bruno entra no escritório de Sara procurando-a, mas encontra Fafy, que pergunta o que ele faz ali. Uma vez mais, Sara pede a Alonso que volte pra ela e outra vez ele a responde que a única mulher que ama é Lorena. Sara então o ameaça e avisa que irá se arrepender por rejeitá-la. Bruno e Sara falam novamente sobre o plano de matar Fafy e decidem que na próxima tentativa serão fatais, pois usarão um veneno no vinho favorito dele. Uma câmera é instalada por Ernesto no escritório de Sara, ela e Bruno tem uma conversa comprometedora e tudo é gravado pelo equipamento. Fafy se dá conta do equipamento e Ernesto conta tudo o que sabe sobre sua amante, ele promete ajudá-lo. Há uma reunião na casa de Zulema para decidir como vão “pegar” Sara, eles assistem ao vídeo, mas pensam que ele ainda não é uma prova definitiva para Sara ser presa. A contragosto de Sara, Fafy contrata vários seguranças para segui-lo e protegê-lo. A noite chega e Bruno leva uma garrafa de vinho ao quarto de Sara e Fafy, ela insiste para que eles brindem, mas Fafy recusa. Sara faz uso de sua sensualidade, mas ainda assim Fafy rejeita o vinho e eles se deitam para dormir. No dia seguinte, Sara fala com Fafy, mas ele não responde, ela o move e se dá conta que Fafy está morto.

Na fazenda Almonte, Macário deixa Rosário nervosa ao lhe questionar sobre seu passado, chorando, ela pede para que não diga nada a Alessandro, Macário entende assim que ela é a verdadeira mãe de Alessandro e a promete não dizer nada. Maria se entrega a Adolfo e pede o dinheiro que lhe prometeu, mas ele só entrega uma parte e diz para se conformar com a quantia. Alessandro se desculpa com Rosário por tê-la despedido. Montserrat comenta a Alessandro que Dimitrio se casou com Josefina por interesse e agora está escondido na fazenda. Joventino envia seus homens para queimar a colheita da fazenda Almonte. José Luis aceita fazer o que Loreto o pede, em troca, que ele deixe Renato em liberdade. Loreto ordena a José que mate Alessandro. Alessandro está conversando com Loreto quando chega Macário com Miguel, dizendo na frente de todos que Joventino mandou homens os roubarem, além de haver matado seu irmão, Gaspar. Maria se enfurece e exige justiça. Montserrat tem em suas mãos a pulseira que deu a Joventino. Loreto dispara em Joventino e lhe tira o anel de Benjamin. Em Água Azul, Esmeralda pergunta a Ezequiel se Renato está na prisão, e pede permissão para vê-lo, Ezequiel aceita que ela o visite. Renato beija Esmeralda assim que a vê. Angélica pede a Virginia que chame José Luis à noite para falar com ele. Dimitrio convida Virginia para passear a cavalo e Amélia o convida para passar uns dias com elas.

Silvestre briga com Franciely por ter colocado açúcar no camarão. Juju faz um vídeo em seu vlog junto com o seu irmão. No vídeo, ela faz uma provocação sutil a Bruna. Irmã Fabiana tenta ensinar Zé Felipe a cantar, mas o garoto não vai bem. Peixoto diz a Haydee que está aberto a ouvir caso ela tenha algo a dizer sobre Flávio ou Rosana. Flávio está vendendo velharias quando uma fiscal da prefeitura chega e pergunta se ele tem licença para vender. Ele diz que não e a fiscal pede que ele recolha seus produtos. As irmãs Rita e Luzia, com sono, recebem as meninas no orfanato. Frida e Bárbara as elogiam e dizem que elas foram as melhores na apresentação do Coral. Dulce conta para suas amigas que fará um comercial junto com Nicole. Silvestre diz a Gustavo que a convivência com Franciely está um pouco difícil. Gustavo diz que se ele quiser procurar outra pessoa pode avisá-lo, mas pede que seja justo, pois Franciely é de confiança. Frida e Bárbara ficam curiosas ao saberem que Dulce fará um comercial. Dulce diz a Fabiana e Cecília que fará um comercial com Nicole. Ela diz que Nicole agora está diferente e legal. Cecília sai cabisbaixa. Verônica conta para Fátima que está encantada com Gustavo. Haydee conta para Flávio que Peixoto pediu que ela mostrasse uma foto dele para Fátima. Zeca briga com Juju por ela ter provocado Bruna em seu vídeo. Acaba a água no banheiro das meninas no orfanato. Rosana conversa com Dr. Albuquerque sobre a assistente social que a visitou. Dr. Albuquerque diz que isso parece golpe

Azad faz companhia para Ramiz, que está de cama. Ezel visita Muntaz e se oferece para ajudá-lo na marcenaria. Ali e Ezel combinam de enfrentar Kenan juntos. Eysan deixa a casa de Kenan. Ali e Ezel voltam a trabalhar na oficina do bairro e falam sobre o assassinato no cassino.

Rosa vai até a casa de Leôncio e o beija ardentemente. Henrique se despede da família para voltar ao quilombo. Branca suspeita que Isaura seja uma fora da lei. Leôncio quer se vingar de Isaura, André e Tomásia. Diogo e Tomásia planejam sequestro de Helena na cerimônia de casamento. Helena diz que não quer se casar com o Dr. Paulo. Álvaro pressiona Isaura para que lhe conte o que tanto lhe perturba.

Asher se revolta ao saber que deverá servir Chaim por sete anos para pagar a dívida de Uriel. Ele vai até a oficina de Chaim e discute com Zac. Eles acabam brigando. Zadoque e Ravina separam. Fassur fala sobre a morte de Eliaquim. Zac questiona a atitude do pai. Chaim age com ironia e ofende o filho. O garoto explode de raiva e ameaça o próprio pai, que o chama de frouxo. Elga diz que Zac deverá viajar. Asher procura Joana e avisa que não poderá se casar, pois deverá servir o pai de Zac por sete anos. Daniel pede para Joaquim ter fé. Deus fala com Ezequiel e avisa que o enviará aos filhos de Israel. Asher diz que Uriel está perdoado. Sete anos se passam. Benjamim, filho de Dinah e Uriel, conversa com Asher, já um rapaz. Ilana diz que Zedequias se afastou de Deus. Joana demonstra seu amor por Asher. Ele trabalha na oficina de Chaim. Tamir, Shamir, Nicolau e Absalom são maltratados pelo pai. Zelfa diz sentir falta de Zac. Daniel recebe uma carta de Ezequiel falando de sua conversa com o Senhor. Amitis diz não ver a hora de conhecer os jardins que estão sendo preparados para ela. Belsazar, o filho de Nitócris e Nabonido, brinca no palácio. Kassaia beija o marido, Nebuzaradã. Evil-Merodaque conversa com Daniel. Neusta paparica Joaquim. Nebuzaradã comenta com Arioque sobre suas traições à Kassaia. O rei Zedequias avisa que fará aliança com o Egito. Fassur fica irritado ao saber que o rei trairá Nabucodonosor. Dana diz que Absalom lhe dá arrepios. Fassur fala mal de Joana para as pessoas na rua. Chaim critica o trabalho dos filhos. Os rapazes implicam com Asher. Baruque encontra Jeremias e fala sobre a aliança que Zedequias está fazendo com o Egito. Beroso conversa com Larsa, seu servo, e manda o rapaz ficar de olho nos escravos. Hurzabum diz que tocará na festa de cerimônia da inauguração dos jardins. Shag-Shag tenta adivinhar o futuro das pessoas nas ruas. O cortejo real segue para a inauguração do presente da rainha. Dana diz admirar a coragem de Joana. Asher ensina o irmão mais novo, benjamim, a treinar com arco e flecha. Ele se lembra de Abel. Joana chega e eles dizem sentir falta de Zac. Nabucodonosor apresenta os Jardins Suspensos da Babilônia para sua amada.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

