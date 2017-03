SERC vai precisar de um milagre para não ser rebaixada hoje

A SERC vai precisar de um milagre neste domingo para não cair para a segunda divisão. A vitória da equipe do União sobre o Novo Operário, ontem à tarde, praticamente degolou a equipe de Chapadão do Sul, que agora vai precisar de uma série de combinações de resultados para não cair para série B.

A equipe precisa vencer o Operário e torcer para que o Costa Rica não ganha do Comercial. Somente com esse resultado a equipe fica livre do rebaixamento. No caso de um empate entre as equipes da SERC x Operário e CREC x Comercial, a equipe da SERC estará rebaixada.

Mas uma vez esse ano a diretoria da SERC proporcionou aos torcedores de Chapadão, a formação de uma equipe que não correspondeu dentro de campo, onde a equipe teve apenas uma vitória em todo campeonato.

No último jogo, diante da derrota de 4×1 para o União, torcedores protestaram contra o presidente e sua diretoria pedindo a saída do comando da equipe, Felix já está há 04 anos frente a equipe. E neste período a equipe sempre esteve na zona de rebaixamento, escampando sempre nas ultimas rodadas.

