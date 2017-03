SERC cai para serie B pela segunda vez sob presidência do Felix

Lamentavelmente o esporte profissional de Chapadão do Sul, volta a ser piada no meio esportivo do estado. Pela segunda vez sob a presidência de Felix, a equipe é rebaixada no campeonato estadual, para a série B. após perder neste domingo para o Operário por 2×0. A equipe foi rebaixada em 2014.

A participação da equipe no campeonato deste ano, foi um vexame. A equipe em toda competição, teve apenas uma (01) vitória, 6 empates 4 derrotas, foi um vexame a equipe montada pela a atual diretoria da SERC.

No último jogo em casa, onde a equipe foi goleada pelo placar de 4×1 para o União, torcedores, hostilizaram o presidente Felix, exigiram a sua saída da diretoria. Torcida essa, que compareceu em grande número em todos os jogos dentro de casa, mas não foram correspondidos pela a equipe.

Felix está a quatro anos frente a presidência da SERC, pegou a equipe na Série A e ao longo deste tempo, as equipes montadas sempre foram de baixo nível, bem como a comissão técnica.

A esperança é que toda a diretoria, encabeçada pelo Felix, sejam parceiros do esporte de Chapadão do Sul, pedindo a renúncia coletiva e que o Conselho convoque uma eleição.

Em Chapadão do Sul, os empresários alegam que não investem na equipe, pelo fato de não acreditar no trabalho da diretoria.

Na foto a equipe que foi rebaixada para série B

