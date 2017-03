Paranaibense desaparecida encontrada morta em hotel de Goiânia

A paranaibense Ana Cláudia Freitas Sousa, 27, residente em Goiânia (GO) foi encontrada morta em um quarto de hotel na tarde deste domingo, 26, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia.

Segundo o irmão que morava com Ana Cláudia, há três dias ela saiu de casa dizendo que ia participar de um ensaio de colação de grau no Campus II da Pontifícia Universidade Católica (PUC). Contudo, os familiares constataram que não houve o evento.

Os familiares da estudante acreditam que ela cometeu suicídio no hotel. Porém, a Polícia Cívil vai investigar o caso para saber se foi mesmo suicídio ou homicídio. “Vamos instaurar o inquérito e investigar para verificar se foi homicídio ou suicídio”, disse ao G1 o delegado Valdemir Pereira, que estava no caso do desaparecimento da jovem.

Tribunalivre

