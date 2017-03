Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Evite a falta de persistência e dê continuidade nos empreendimentos ou negócios, que conseguirá bons resultados neste dia. Bom para tratar com pessoas importantes ao seu progresso. Pode amar. Cuide para não ultrapassar o ritmo dos acontecimentos.

TOURO – O clima é favorável para as atividades com pessoas de sua estima, sejam familiares ou amigos. Bom contato com pessoas de posse financeira elevada e melhoras de sua condição material denota o fluxo astral de hoje para você. Boa disposição para o trabalho e melhora na saúde.

GÊMEOS – Se puder, pratique esportes coletivos. A partir de hoje, tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A personalidade irá elevar-se bastante, suas condições sociais se exaltarão e a saúde também. Contudo, evite abusos e precipitações.

CÂNCER – Compreender o próximo será seu desafio. Não se torne insistente demais em suas pretensões, junto a superiores. O dia é favorável somente a relações familiares e com a pessoa amada. Cuidado com acidentes, principalmente os de trânsito.

LEÃO – A influência astral é pouco positiva para novas amizades e associações, noivados e casamentos. Cuide de sua saúde e de sua reputação, evite precipitações e pessoas de caráter duvidoso. Aproveite a noite para sair, namorar e curtir a sensualidade da relação a dois.

VIRGEM – Notícias, exageradas ou formuladas com o intuito de pressioná-lo devem ser desacreditadas. Esteja alerta para o que vier. Você estará pronto para encarar qualquer desafio. Não marque muitos compromissos sociais e evite exageros.

LIBRA – Dia em que conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos, principalmente os que estão ligados ao campo profissional. Sem dificuldades, encontrará a oportunidade que aguardava para conquistar novos espaços.

ESCORPIÃO – As primeiras horas do dia poderão trazer conhecimentos que ajudarão você a superar qualquer obstáculo que possam surgir. Estará predisposto, alegre e otimista. Surpresas agradáveis à tarde. Grande chance de ganho em jogos e na loteria. Fase excelente.

SAGITÁRIO – Boa saúde e êxito amoroso. Use a sua astúcia e inteligência para não se deixar enganar, principalmente em relação ao dinheiro. Arrume um tempo para relaxar. Procure também não se irritar com os outros e deixe que as coisas aconteçam naturalmente.

CAPRICÓRNIO – Propício para ir a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos de pessoas dotadas de grandes conhecimentos. Boas chances no setor amoroso e da amizade. Excelente intuição e disposição. Não fique fazendo críticas desnecessárias às pessoas.

AQUÁRIO – Boa influência para cultivar os dons de seu intelecto, seu espírito filosófico e otimista e seu desenvolvimento mental. Fará ótimas relações sociais e propícias amizades. Acredite mais na sua mágica intuição, aprendendo com ela tudo o que tem a fazer.

PEIXES – Dê importância às conveniências sem se esquecer da utilidade prática das coisas. A construção, sem estabilidade de qualquer assunto, pode trazer aborrecimentos imediatos. Pense, haja e fale de modo mais agressivo para conseguir o que pretende. Seja objetivo.

