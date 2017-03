Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Não há exibição de capítulos nos sábados.

NOVO MUNDO

Anna se desespera ao constatar que Joaquim não embarcou no navio, e Thomas comemora com o capitão o sucesso de seu plano. Perdido na ilha, Joaquim conhece os piratas Hassan e Fred Sem Alma, que o obrigam a viajar em seu navio pirata, com a intenção de roubar a princesa Leopoldina ao chegar ao Brasil. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Thomas finge ser solidário ao sofrimento de Anna. Joaquim tenta fugir do navio pirata, e Fred ameaça a vida de Anna. Chalaça garante a Carlota e Dom João que Pedro se casará com Leopoldina. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noémi anuncia que está grávida de Pedro, e Chalaça se desespera. Há uma passagem de tempo. O navio com a comitiva de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas.

ROCK STORY

Roberto pede que Nicolau volte o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. Luizão reclama de Marisa para Haroldo. Nicolau diz a Luana que não tem coragem de contar aos pais sobre a doença. Daniel informa a Júlia que o juiz autorizou sua viagem e Edith se preocupa. Yasmin cai na armadilha de Léo, que inventa uma amante para Zac. Gilda sugere a Haroldo que os dois viajem para Recife para fazer uma surpresa a Nicolau. Zac não entende quando Yasmin o destrata no telefone. Nicolau avisa a Gui que não poderá continuar na turnê e revela ao empresário que tem câncer. Gui fica sensibilizado com a notícia dada por Nicolau. Júlia vê Diana com Gui no quarto de hotel.

A LEI DO AMOR

Ana Luiza descobre que Hércules armou contra a prefeita. Ciro ganha a confiança de Juninho. Laura aconselha Helô a perdoar Pedro. Marina propõe viajar com Tiago para Ilhabela. Letícia pede que Helô reate com Pedro. Luciane se interessa por Robinson. Misael se sente desconfortável na festa de Flávia. Ciro passa com Yara sua última noite em liberdade. A fuga de Magnólia é descoberta. Misael e Flávia terminam seu relacionamento. Jáder comenta com Sansão que está interessado por uma mulher. Chega o dia do julgamento de Ciro. Magnólia sequestra Helô.

NOVELAS DO SBT

RUBI

QUERIDA INIMIGA

O QUE A VIDA ME ROBOU

CARINHA DE ANJO

NOVELA DA BAND

EZEL

Ezel comete um crime dentro do hospital. Eysan é testemunha do crime e conta tudo para Kenan. O médico de Ramiz recebe suborno para mata-lo. Ezel consegue retirar Ramiz do hospital antes que os aparelhos fossem desligados.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

O RICOE LAZARO

