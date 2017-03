Coluna do Roberto Costa

CARNE FRACA I – A ação midiática da Polícia Federal em divulgar o resultado da Operação Carne Fraca está sendo desastrosa para os pecuaristas de todo o país por conta da reação negativa do mercado externo.

**

CARNE FRACA II – Polícia Federal e o Ministério da Agricultura emitiram nota admitindo que as irregularidades encontradas nos frigoríficos são pontuais. Infelizmente a merda já havia sido jogada ventilador.

**

CARNE FRACA III – Em contrapartida, os maiores veículos de comunicação do país estão sorrindo de ‘orelha a orelha’ por conta das mídias que estão sendo recebendo para mostrar o ‘outro lado da moeda’.

**

JOGADA POLÍTICA? – A repercussão da ação da Polícia Federal em relação aos frigoríficos fez com que o barulho que estava sendo feito em torno da Reforma da Previdência se arrefecesse.

**

RENOVAÇÃO – O juiz federal Odilon de Oliveira, que está pensando em ingressar na política, está sendo cotado para ocupar uma vaga no Senado da República nas eleições de 2018. Odilon ainda não tem filiação partidária.

**

SURPRESA – Outro nome igualmente citado para representar o Estado de Mato Grosso do Sul como integrante da bancada federal, é o do ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, do PTB.

**

NINHO TUCANO – Dizem que a cúpula diretiva do PSDB vai fazer de tudo para emplacar o nome da vice-governadora, Rose Modesto, numa das vagas reservadas ao Estado no Senado da República.

**

CAIU – O ex-prefeito de Anastácio, Douglas de Figueiredo, não resistiu às criticas que andou recebendo e resolveu pedir exoneração do cargo de Secretário de Administração da Prefeitura de Corguinho.

**

SUCESSÃO I – O PMDB vai realizar consulta popular para decidir se participará ou não da disputa eleitoral com candidatura própria para o Governo do Estado em 2018.

**

SUCESSÃO II – Simone Tebet (senadora), Jr Mochi (deputado estadual) e André Puccinelli (ex-governador) são os nomes apontados como sendo os preferidos dos peemedebistas.

**

SUCESSÃO III – Externamente o nome do ex-governador Puccinelli tem recebido manifestação de apoio de diversas agremiações políticas da Capital e do interior do Estado.

**

SUCESSÃO IV – André Puccinelli entende que o partido não pode ficar de fora do pleito, porém não aceita competir como figurante. Estaria, inclusive, disposto a se licenciar do PMDB se a maioria optar pela coligação.

**

ESPECULAÇÃO – O que se ouve nos bastidores da política é que o fortalecimento do secretário de Estado Eduardo Riedel o deixou em condição de ser o plano “B” do PSDB nas eleições de 2018.

**

DUPLO SENTIDO – Quando alguém diz que “a carne é fraca” o sentido explicativo da frase é outro.

**

WHATSSAAP – “A prepotência te faz forte por um dia. A humildade, para sempre!”.

