Bandidos morrem depois de trocarem tiros com policiais da Rotai (IMAGENS FORTES)

Duas pessoas ainda não identificadas morreram na noite da sexta (24) depois de trocarem tiros com policiais militares da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) de Três Lagoas. Eles estavam armados com revólveres e foram atingidos em um confronto com a polícia as margens da BR-262.

Segundo informações do boletim de ocorrências, por volta das 22h30 um casal estava trafegando pelas ruas do centro da cidade em uma camionete de luxo quando os dois perceberam que estavam sendo seguidos pela dupla que estava de motocicleta. O casal fugiu em alta velocidade até a residência deles localizada no Bairro Colinos. Ainda conforme o boletim, o casal ficou refugiado em casa, mas os bandidos tocavam insistentemente o interfone do imóvel e depois de alguns minutos saíram em alta velocidade. As vítimas conseguiram perceber que o garupa que estava na moto estava vestido com uma camiseta de cor clara e com uma estampa de uma aranha desenhada. Com medo de continuarem na casa, o casal saiu e foi até um posto de combustível. Eles estavam tentando acionar a Polícia Militar quando encontraram com um policial de folga que estava abastecendo no posto.

Rapidamente o policial militar entrou em contato com as equipes policiais que estavam de plantão e diligências para tentar encontrar os suspeitos teve início.

Uma equipe da Rotai estava em ronda pela região do Bairro Nova Três Lagoas quando os policiais viram duas pessoas trafegando em uma moto preta em alta velocidade. Os policiais perceberam que o garupa estava com a camiseta descrita pelas vítimas da camionete e um acompanhamento tático teve início, com o giroflex e sirene da viatura ligados, mas os ocupantes da motocicleta não obedeceram a ordem de parada e seguiram em fuga. Os policiais realizaram disparos de bala de borracha, mas mesmo assim os dois não pararam de fugir da equipe policial.

A dupla seguiu em alta velocidade pela Avenida Maria Guilhermina Esteves até a BR-262, no sentido saída para Campo Grande, quando ao chegarem próximo a um hotel e um posto de combustível reduziram a velocidade e a tentativa de abordar os suspeitos foi feita. Quando os policiais iam descer da viatura para proceder com a checagem dos suspeitos, os dois bandidos sacaram as armas e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram e atingiram os dois suspeitos que feridos caíram às margens da rodovia. Eles ainda estavam vivos quando os policiais socorrem ambos suspeitos e eles foram levados às pressas até o hospital. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos. Um estava pintado de preto e ambas as armas estavam com a numeração raspada.

Um dos suspeitos não resistiu e veio a óbito antes de dar entrada no hospital enquanto o outro era socorrido ainda com vida pela equipe médica de plantão, mas cerca de uma hora depois ele também não resistiu e morreu. Os dois não portavam documentos pessoais.

MOTO ROUBADA

Por volta das 21h30, antes do chamado feito pelo policial de folga a respeito da tentativa de roubo da camionete, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu uma denúncia feita pela vítima de um roubo ocorrido no dia 18 de março. O jovem relatou ao Copom que encontrou três pessoas em um estabelecimento e reconheceu a motocicleta preta como sendo a dele que teria sido levada por bandidos armados no dia do roubo. A vítima disse que um dos suspeitos estava com uma camiseta de cor branca com uma aranha desenhada nas costas. Ele ainda relatou que ao se aproximar dos três suspeitos que conversaram no estabelecimento, o homem com a camiseta estampada de aranha sacou um revólver de cor preta e intimidou a vítima para que ele se afastasse. Após isso, os três suspeitos saíram do estabelecimento tomando rumo ignorado. A vítima do roubo afirmou veemente que a moto era de sua propriedade, pois a placa foi reconhecida por ele.

O mesmo jovem, por volta das 22h45 acompanhou pelas redes sociais do Pulseira de Prata do Canal 13 da TVC, o caso da troca de tiros envolvendo os dois bandidos e procurou a equipe policial de plantão e afirmou reconhecer os dois homens, dizendo que eles eram os dois que estavam no estabelecimento comercial horas antes. Ele ainda afirmou que reconheceu a arma que foi usada pelo homem que estava de camiseta estampada de aranha, mas relatou que a placa que estava na moto no momento do confronto não era a placa original da moto de sua propriedade. Com isso os policiais perceberam que os bandidos trocaram a placa do veículo que era de uma moto de cor azul. Essa tentativa era para despistar os policiais durante as diligências. O dono da moto ainda disse ter reconhecido o capacete usado pelo bandido que conduzia a motocicleta. O capacete também teria sido levado no dia 18 de março durante o roubo.

Até o fechamento dessa reportagem na manhã do sábado (25), os dois bandidos ainda não tinham sido identificados e a perícia da Polícia Civil irá realizar exames para tentar identificar os dois suspeitos mortos no confronto. A polícia acredita que a dupla possa ser responsável por pelo menos mais dois roubos ocorridos na cidade nos últimos dias. Em um deles, uma mulher foi vítima durante um assalto a uma casa de materiais de construção no Bairro Paranapungá e o outro um roubo de celular ocorrido na noite da quinta feira (23) no Bairro Vila Nova.

Por Celso Daniel jornal do povo

