Semana da Água: PMA ministra palestra nas escolas da REME e crianças do Projeto Florestinha participam de blitz

A Educação Ambiental tem sido a tônica nos trabalhos da PMA – Polícia Militar Ambiental – de Mato Grosso do Sul. Diante disso, em parceria com o Governo de Costa Rica – MS por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, várias atividades foram realizadas nesta semana em comemoração ao Dia Internacional da Água celebrado em 22 de março.

Iniciando as atividades da semana, no dia 20 de março de 2017, o policial ambiental André Faustino, instrutor do Projeto Florestinha, ministrou na sede do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – uma palestra sobre a importância da água para alunos da REME – Rede Municipal de Ensino.

Seguindo a programação, na quarta-feira, o policial ambiental André Faustino e as crianças do Projeto Florestinha realizaram em frente à Praça Central Manoel Romualdo Gonçalves duas blitze educativas de conscientização da importância da água para a preservação da vida.

Conforme o comandante do 2º GPMA de Costa Rica Marcílio Dias de Oliveira, além da comemoração à Semana da Água, no dia 19 de março, a Polícia Militar Ambiental comemorou 29 anos de sua criação. “A PMA investe em educação ambiental por entender a necessidade de formar multiplicadores, pois sabe que a prevenção por meio da educação é o caminho para a proteção dos recursos naturais em todo o mundo” defende o subtende Marcílio de Oliveira.