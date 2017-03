Secretaria de Saúde disponibiliza nas unidades de saúde Vacinas contra o HPV e Meningite C

A Secretaria de Saúde de Costa Rica – MS por meio da Coordenação de Vigilância Epidemiológica comunica que estão disponíveis nas ESFs – Estratégia de Saúde da Família – as vacinas contra HPV para meninos entre a idade de 12 e 13 anos (13 anos, 11 meses e 29 dias) e também de Meningite C para adolescentes de ambos os sexos, também com idade entre 12 e 13 anos.

“É a primeira vez que estas vacinas estão disponíveis no calendário vacinal para este grupo. Elas poderão ser feitas durante todo o ano, mas a orientação é que o público alvo procure o mais breve possível uma unidade de saúde do seu bairro para se proteger. É indispensável apresentar a carteirinha de vacinação”, enfatiza a secretária de Saúde Adriana Tobal.

HPV (Papilomavírus Humano)

A secretária enfatiza que as unidades de saúde continuam oferecendo, de forma rotineira, a imunização contra o HPV (Papilomavírus Humano), porém neste ano o Ministério da Saúde disponibilizou a vacinação para os Meninos de 12 à 13 anos (13 anos, 11meses e 29 dias) e para as Meninas de 09 à 14 anos (14 anos, 11meses e 29 dias). Para ambos, a vacinação conta com duas doses, sendo que a 2ª dose contra o HPV, são de 06 meses após a primeira dose.

“O objetivo da vacinação na população masculina é prevenir os cânceres de pênis e para a população feminina é prevenir o câncer de colo de útero e vulva. E para ambos os sexos como prevenção para as lesões ano-genitais pré-cancerosas, casos de cânceres de boca, orofaringe, bem como verrugas ano-genitais em ambos os sexos”, destaca Adriana Tobal.

Já a gerente técnica da Vigilância Epidemiológica, Ellen Pavan, ressalta a importância da vacinação antes do início da vida sexual e a possível exposição ao HPV. “Esta faixa etária tanto para os meninos e meninas, é para que o esquema vacinal seja iniciado nesta idade, caso o adolescente ou jovem esteja em atraso com a segunda dose de seu esquema de vacinação, mesmo não estando mais dentro da faixa etária recomendada para iniciar o esquema vacinal, o mesmo deverá ser continuado no momento do comparecimento às salas de vacinação, não havendo intervalo máximo entre as doses e nem a necessidade de reiniciar o esquema vacinal”.

Ainda conforme a gestora em Saúde, os homens de 14 a 26 anos de idade vivendo com HIV/AIDS também foram contemplados nas ações de vacinação contra o HPV, assim como para as mulheres de 14 a 26 anos de idade vivendo com o HIV/AIDS a vacinação contra o HPV já estava disponibilizado. São 03 doses vacinais (0, 2 e 6meses) e mantém-se a necessidade de apresentação, no ato da vacinação, de prescrição médica para estes homens/mulheres vivendo com HIV/AIDS.

“Para pessoas imunodeprimidos (indivíduos submetidos a transplantes de órgãos sólidos, transplantes de medula óssea ou pacientes oncológicos) deveram receber o esquema de 03 (três) doses (0,2 e 6 meses) para ambos os sexos, nas faixas etárias entre 09 e 26 anos de idade. A prescrição médica também estende-se para estes indivíduos imunodeprimidos no momento da vacinação.”, complementa Ellen Pavan.

Meningite C

A Vacinação Contra a Meningite C já fazia parte do Calendário Básico Vacinal. No entanto, a partir deste ano, o Ministério da Saúde disponibilizou a imunização para os adolescentes de 12 a 13 anos (13 anos, 11meses e 29 dias) de ambos os sexos, preconizando que a vacina meningocócica C conjugada seja feita nesta faixa etária, com o Esquema Vacinal de 01 reforço ou dose única, conforme situação vacinal.

“A imunização dos adolescentes proporcionará proteção direta impedindo o risco desta doença para esses grupos etários, alcançando a proteção coletiva, mesmo para indivíduos que nunca foram vacinados, pois a doença transmite através do contato direto pessoa a pessoa, por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, apresentando ou não os sintomas da doença”, explica a secretária Adriana Tobal.

A gerente técnica da Vigilância Epidemiológica complementa que a decisão do Ministério da Saúde foi tomada devido às recentes constatações de importante queda na imunidade de Lactentes (criança após os primeiros 28 dias de vida, até completar o primeiro ano de vida que ainda está no aleitamento materno) e crianças mais novas, após a vacinação contra a Meningite C, na qual é realizada 02 doses (uma com 03 meses e 05 meses) e 01 reforço (ao completar 01 ano de vida).

“Estas evidências, fizeram com que houve-se a necessidade de administrar doses de reforço na fase da adolescência para garantir a proteção nessa fase de vida contra a doença da Meningite C”, explica Ellen Pavan.

