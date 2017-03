Prefeitura de Figueirão faz convênio com a Fundação Hospitalar de Costa Rica

Por iniciativa do prefeito Rogério Rosalin, a prefeitura de Figueirão e a Fundação Hospitalar de Costa Rica celebraram um convênio, autorizado pela Lei Municipal nº 369, de 14 de março de 2017, aprovada pela Câmara Municipal na Sessão Extraordinária do dia 20 de março.

A lei autoriza o Município de Figueirão, por intermédio do Poder Executivo, a celebrar convênio objetivando repasse de recursos financeiros para prestação de serviços especializados de internação, exames e cirurgias de urgência e emergência.

O Termo de Convênio objetiva a cooperação entre os partícipes no sentido do repasse financeiro da Prefeitura de Figueirão à Fundação Hospitalar de Costa Rica, para a promoção da Saúde no Município de Figueirão-MS, compreendendo despesas advindas da regular prestação de atendimentos médico-hospitalares da Fundação Hospitalar de Costa Rica-MS aos munícipes usuários da rede pública de saúde de Figueirão, conforme a Lei nº. 369 de 14 de março de 2017.

Para tanto, a Prefeitura de Figueirão repassará recurso de acordo com a demanda em um valor de até R$15 mil reais mensais à Fundação Hospitalar de Costa Rica, para manter o convênio, celebrado por um ano no valor total de R$180 mil reais.

O objetivo do convênio diz que os recursos repassados serão utilizados para a prestação de serviços médico-hospitalares à população de Figueirão em atendimentos de urgência e emergência 24 horas, internação em clínicas médica e especialidades, cirurgias de urgência e eletivas de pequeno e médio porte, além de vários tipos de exames complementares, materiais e medicamentos necessários aos pacientes internados.

“Somos um município de pequeno porte e não dispomos de especialidades médicas e, sempre que há necessidade, transferimos nossos pacientes para os grandes hospitais em Campo Grande. Entretanto, na maioria das vezes essas vagas solicitadas à Central de Regulação de Campo Grande acabam demorando muito e com isso a população acaba sendo prejudicada”, disse o prefeito Rogério.

“Sabemos da real situação que se encontram os hospitais referência de Campo Grande no que se trata de superlotação de leitos, falta de profissionais médicos, materiais e medicamentos e demora no atendimento. Nosso objetivo em celebrar esse convênio com a Fundação Hospitalar de Costa Rica é evitar que os pacientes de Figueirão que necessitam de um atendimento de média complexidade não sejam expostos a esse tipo de desconforto e estresse, melhorando e agilizando o processo de recuperação da doença”, complementa o Secretário Municipal de Saúde Fernando Nogueira.

*Assessoria Prefeitura Figueirão

