Prefeitura de Alcinópolis da início as festividades do 25º aniversário da cidade com evento esportivo

A Prefeitura Municipal de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Desporto, realizará entre os dias 26 de Março e 21 de Abril o 5º Campeonato Municipal de Futebol Society. O evento marca o início das atividades esportivas em comemoração ao 25º Aniversário de Alcinópolis. O início da competição será nesse domingo (26), a partir das 16 horas, no Estádio Municipal.

O campeonato conta apenas com a participação das equipes de Alcinópolis, que de acordo com os organizadores, poderá inscrever no mínimo 12 e no máximo 15 atletas, com idade mínima de 15 anos completos, mediante autorização dos pais.

Confira a premiação do Campeonato:

1º LUGAR: TROFÉU + R$ 900,00.

2º LUGAR: TROFÉU + R$ 500,00.

3º LUGAR: TROFÉU + R$ 300,00.

ARTILHEIRO E GOLEIRO MENOS VAZADO: TROFÉU + R$ 50,00.

Segundo o Diretor de Desporto, Valcimar Pereira, toda investimento para realização do Campeonato será por conta da Prefeitura Municipal, já a premiação em dinheiro foi patrocinada pelos colaboradores “amigos do esporte”.

Assecom PMA

