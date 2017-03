Prefeito Rosalin cobra agilidade e qualidade nas obras públicas

O prefeito municipal de Figueirão, Rogério Rosalin, juntamente com o vice-prefeito, Fernando Martins, cobram duramente a empresa Gimenez Engenharia, quanto à qualidade das obras que a empreiteira assumiu. As obras são a Ampliação da Unidade Básica de Saúde Arindo Rodrigues Barbosa, a Escola de Educação Infantil Pró-Infância Tipo C, a segunda etapa do Hospital Mariana Silvéria Furtado e a Praça Municipal.

“Tem que ter qualidade, agilidade e, principalmente, esmero. Não se pode pensar que por ser obra pública, vai tocar de qualquer jeito. Nossa administração preza por qualidade, temos respeito pelo dinheiro público e valorizamos o figueirãoense”, enfatizou o prefeito direcionando a fala à empresa vencedora da licitação.

Rosalin ainda fez questão de reforçar que a palavra esmero significa cuidado extremo em qualquer serviço. O gestor chegou a comparar os cuidados com as obras, com os mesmos cuidados que temos com nossa casa, nosso carro e nosso emprego. “As obras públicas também são nossas e devem ser tratadas com respeito. A politica deve ser pensada como um todo”, reforçou.

Os representantes da empreiteira concordaram e se prontificaram a corrigir todos os detalhes que não estão de acordo com o padrão de qualidade exigido e o prazo das obras que estão atrasadas.

É importante lembrar que nenhuma dessas obras foram iniciadas pela Gimenez e os novos prazos serão divulgados em breve.

* Assecom/PMF

