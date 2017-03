Prefeito João Carlos determinou revisão de edital de cobrança de asfalto de moradores do Parque União

Em novembro do ano passado, a Prefeitura de Chapadão do Sul lançou edital de cobrança de contribuição de melhoria para contribuintes residentes no Parque União, que receberam o benefício do asfalto. Na época foram feitas muitas críticas na forma da cobrança.

Este ano, no início de Março, após parecer jurídico e análise criteriosa sobre a forma de cobrança, o Prefeito João Carlos Krug determinou que fosse feita uma revisão do edital para as devidas correções, atendendo assim uma reivindicação dos contribuintes.

Por determinação do Prefeito, a Secretaria de Finanças e Planejamento fez o cancelamento das cobranças indevidas e um novo edital está sendo elaborado.

De acordo com o Secretário de Finanças e Planejamento, Itamar Marini, foram constatados alguns equívocos na cobrança, que agora estão sendo revistos e corrigidos. O Departamento de Engenharia da Prefeitura está trabalhando na elaboração de um novo edital, que será publicado em breve no Diário Oficial do Município.

A Secretaria de Finanças já encaminhou uma notificação a todos os contribuintes constantes no edital de cobrança cancelando os valores cobrados anteriormente.

Os contribuintes podem entrar em contato com a Central de Atendimento – CAC, localizada no cruzamento das Avenidas Onze e Seis, no centro, ou na Auditoria Tributária, no Paço Municipal, para tirar qualquer dúvida.

*Assecom PMCS

