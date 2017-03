Pauta da Sessão Ordinária da próxima segunda-feira

PAUTA PARA A 1142ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 27/03/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h

EXPEDIENTE DE VEREADORES

Requerimento n. 12/2017 Vereadores Vanderson Cardoso, Professor Cícero e Anderson Abreu

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, solicitando que nos seja informado o real motivo pelo qual as Entidades Ágape, Ebenézer e Rede Feminina de Combate ao Câncer, não foram contempladas com auxílio financeiro do Município?

Quaisquer outras informações sobre o assunto que julgar necessária serão bem aceitas por esse vereador.

Requerimento n. 13/2017 Vereador Alirio Bacca

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, solicitando que seja informado a esta Casa de Leis o que segue:

– A Empresa Viação São Luiz, está repassando mensalmente para Prefeitura Municipal, o valor arrecadado com a Taxa de Embarque?

Demais informações que julgarem necessárias.

Requerimento n. 14/2017 Vereadores

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia ao Secretário SEDEMA, Felipe Augusto Scorsatto Batista, solicitando que seja encaminhado a essa Casa de Leis, algumas informações acerca do Aterro Sanitário.

– Qual a quantidade de resíduos sólidos que pode ser depositado diariamente no Aterro Sanitário?

– Qual a destinação que está sendo dada aos resíduos sólidos de nosso Município;

– Está acontecendo a separação dos resíduos sólidos, ou está sendo depositado tudo na mesma vala de descarte de rejeitos?

– Existe licença ou autorização para deixar os resíduos sólidos fora da vala de descarte de rejeitos? Se sim, por quantos dias?

Por fim, solicitamos cópia da Licença Ambiental de Funcionamento do Aterro Sanitário.

Indicação n. 105/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli com cópia ao Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a instalação de Platibanda nas laterais da quadra poliesportiva coberta, localizada na Rua D, no Bairro Esperança.

Indicação n. 106/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, solicitando para que seja criado o Calendário Oficial de comemorações do Município.

Indicação n. 107/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto plenário de Deliberações, o envio de expediente aos Senadores, Deputados Federais e Estaduais do Mato Grosso do Sul, solicitando a destinação de Repasse Financeiro para a canalização de águas pluviais e pavimentação asfáltica para este Município, nos locais onde há maior necessidade.

Indicação n. 108/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal, em exercício, João Roque Buzoli, com cópia ao Secretário de Esporte e Cultura, Wander Viegas, solicitando a construção de um Centro Cultural em nosso Município.

Indicação n. 109/2017 Vereadores Vanderson Cardoso e Anderson Abreu

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando Iluminação Pública, com Infraestrutura Adequada na quadra, localizada na Avenida Goiás, entre o Ginásio Municipal de Esportes e o Fórum.

Indicação n. 110/2017 Vereador Vanderson Cardoso

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo e ao Diretor do DEMUTRAN, Rudinei de Arruda Filho, solicitando que seja feita a dilatação da Avenida Dois, até a Avenida Onze, aos moldes do já existente em frente ao Comércio de Peças e Implementos Agrícolas, Lavrogil.

Indicação n. 111/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Senador Waldemir Moka, com cópia aos Deputados Estaduais Marcio Fernandes e Eduardo Rocha, solicitando a destinação de Emenda Parlamentar para a instalação de um Mini laticínio, para processar o leite produzido no Assentamento Aroeira e região.

Indicação n. 112/2017 Vereador Mika

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Senador Waldemir Moka, com cópia aos Deputados Estaduais Marcio Fernandes e Eduardo Rocha, solicitando a destinação de Emenda Parlamentar para a aquisição de dois Perfuradores ósseo autoclavável, uma autoclave de 150 litros com porta manual para esterilização de materiais cirúrgicos e um aparelho digital de radiografia para o Hospital Municipal.

Indicação n. 113/2017 Vereador Elton Silva

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia o Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando para que sejam instaladas lixeiras na Praça de Eventos de nossa cidade.

Indicação n. 114/2017 Vereador Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia o Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando a roçagem dos terrenos das ruas Barão de Mauá, Hugo J. Sadini e Sady A. Schimidt, localizadas no Polo Empresarial, que estão tomados pelo mato, solicito ainda o cascalhamento dessas ruas nivelando-as e tornando mais firmes para o trânsito de veículos pesados, haja visto, serem ruas que dão acesso a diversas oficinas mecânicas de veículos pesados.

Indicação n. 115/2017 Vereador Professor Cícero

INDICO à Mesa, na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o envio de expediente ao Prefeito Municipal em exercício, João Roque Buzoli, com cópia o Secretário de Obras, Transportes e Serviços Públicos, Ivanor Zorzo, solicitando serviços de patrola nas Ruas Campo Bom, Sergipe, Maranhão, Glória de Dourados, Cassilândia e Nova Petrópolis.

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n° 07/2017. Executivo que: “Dispõe sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Programa de 2017 para a implantação do Fundo Municipal de Cultura, e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES, 24 DE MARÇO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.

