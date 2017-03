JBS suspende abate de gado por três dias em seis frigoríficos em MS

Uma semana após ser deflagrada a Operação Carne Fraca no País, os impactos econômicos sobre a cadeia da carne em Mato Grosso do Sul começam a ficar mais visíveis. Ontem, o grupo JBS paralisou abates de bovinos, por três dias, em seis das 7 unidades existentes em Mato Grosso do Sul. Ficam paradas atividade em 2 plantas de Campo Grande, 1 em Ponta Porã, 1 em Naviraí, 1 em Cassilândia e uma em Nova Andradina. Somente o frigorífico de Anastácio funciona normalmente.

A suspensão das operações deve durar três dias, segundo nota enviada pela empresa, que destaca que a paralisação de produção de carne bovina engloba 33 unidades das 36 que a empresa mantém no País. Para próxima semana, a companhia irá operar em todas as suas unidades com uma redução de 35% da sua capacidade produtiva.

“Essas medidas visam ajustar a produção até que se tenha uma definição referente aos embargos impostos pelos países importadores da carne brasileira. A JBS ressalta que está empenhado na manutenção do emprego dos seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil”, destaca o documento.

*Correio do Estado

