Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – O otimismo será a melhor das suas companhias. Concentre-se e não perca tempo. Se parar um pouco para pensar, você vai encontrar um jeito inteligente de sair de uma situação difícil sem prejudicar ninguém. Tente compreender as pequenas frustrações diárias.

TOURO – Negativo fluxo para mudanças de emprego, atividades ou residência. As forças que influem em seu signo estimulam sua criatividade e fazem com que você se sinta com mais energia. Aproveite esse momento para organizar um programa diferente.

GÊMEOS – Procure agir de forma dinâmica e com mais tato, sem impor sua autoridade. A pessoa amada está merecendo maior atenção da sua parte. No trabalho, aja com mais vontade. Aguarde notícias inesperadas e benefícios.

CÂNCER – As pessoas do seu signo são as mais favorecidas nesta fase astrológica. Aproveite as próximas horas para se dedicar a vida sentimental. A posição da lua revela o seu interesse por todas as coisas que se refiram a um comportamento mais íntimo em relação às pessoas da sua convivência.

LEÃO – Conte hoje com a proteção de pessoas amigas. Boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos e práticos. Cuidado com discussões. Aproveite o dia para tirar o máximo proveito de qualquer situação que se apresente.

VIRGEM – Negativo fluxo astral mudanças de emprego, atividades ou de residência. Tendência à depressão psíquica. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde e moral. Este não é o melhor momento para impor o seu ponto de vista.

LIBRA – Com a ajuda do planeta Vênus, o setor mais favorecido de sua vida será o amoroso, Há grande possibilidade para aventuras. Deve aproveitar o dia para uma abordagem mais prática da vida.

ESCORPIÃO – Desde as primeiras horas do dia procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte. Sucesso nas questões financeiras, nos jogos e na loteria. O dia promete ser movimentado, com uma vontade interior de expressar-se de modo harmonioso, evitando magoar as pessoas.

SAGITÁRIO – Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto oculto e místico. Bom momento para relações com pessoas conhecidas. No trabalho, você deve sobrecarregar-se de atividades. No amor, o seu interesse por uma aventura e pelo risco, pode estar evidente.

CAPRICÓRNIO – A lua haverá de favorecê-lo em seu trabalho. Cuidado com o amor à primeira vista. Confie em si e fará associações proveitosas. Emoções imprevisíveis. Será bem sucedido nas próximas horas.

AQUÁRIO – Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante e promissora. Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa chance. Continue cauteloso com seu dinheiro seu trabalho e com a saúde. Você deve tomar cuidado para não magoar os outros.

PEIXES – Tudo o que disser respeito ao interesse pessoal e romântico, estará sob a influência benéfica da atual fase da lua Mantenha-se na mira dos acontecimentos e espere sucesso. Novas perspectivas no setor profissional estão se abrindo.

