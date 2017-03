Costa Rica: Secretaria de Transportes, Urbanização e Obras Públicas recupera trechos danificados pela forte chuva

O Governo Municipal por meio da Secretaria de Transportes, Urbanização e Obras Públicas de Costa Rica – MS iniciou uma força tarefa nesta quinta-feira, 23 de março de 2017, para recuperação da cidade, depois da forte chuva da tarde de ontem.

Conforme o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, “em menos de 24 horas, equipes da Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas foram distribuídas em várias frentes de trabalho para realizarem serviços emergenciais nos pontos mais críticos afetados pela chuva de quarta-feira”.

“Colocamos, ao mesmo tempo, várias equipes distribuídas na cidade para executarem serviços de remoção de areia acumulada, limpeza e substituição de tampas de boca de lobo”, destacou o Chefe do Executivo que complementou “também estamos realizando a operação tapa buracos fazendo a recomposição de base e aplicação de CBUQ nos lugares onde a força da enxurrada arrancou parte da capa asfáltica”, explicou.

A forte chuva de ontem também prejudicou o andamento da obra de recuperação do Córrego Cabeceira do Açude, localizado atrás do Centro de Eventos Ramez Tebet, na Avenida José Ferreira da Costa. “Parte do que já foi feito desmoronou com a enxurrada e boa parte do serviço que vem sendo realizado diariamente no local foi perdido”, conta o secretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas, Renato Barbosa de Melo ao informar que uma frente de serviço também está trabalhando no local.