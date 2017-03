Em visita na Secretaria Estadual de Cultura, Dr. João Buzoli solicitou recursos para o Município de Chapadão do Sul

O Prefeito em exercício, Dr. João Buzoli, esteve esta semana na Secretaria Estadual de Cultura, onde foi recebido pelo Secretário Estadual de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, que informou a necessidade de adequações na documentação da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, para que a mesma esteja em conformidade com as exigências legais, para estar apta a receber recursos dos órgãos estaduais e Federais, para atividades Culturais em Chapadão do Sul.

Dr. Buzoli, tratou também de uma demanda do CTG do Município, que tem que se adequar ao Projeto de Combate a Incêndio, para se obter a licença permanente do Bombeiros, para realização de eventos nas dependências da entidade.

O Prefeito em exercício, se reuniu com o Secretário Municipal de Cultura e Esporte, Wander Viegas e com a Diretora de Cultura, Joélita Martins, e pediu para que agilizem essas pendências, para assim podermos começar a receber esses recursos e assim atender as demandas de nosso Município.

*Assecom PMCS

Comentários