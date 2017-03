Dois trabalhadores rurais ficam gravemente feridos com moto-serra em Chapadão do Sul

Na tarde desta sexta-feira, 24 de março, dois trabalhadores ficaram gravemente feridos em dois acidentes diferentes com moto-serras em Chapadão do Sul.

Um caso ocorreu na Fazenda Campo Bom, com um funcionário de empresa prestadora de serviços em obras da construção civil.

Almeida Silvestre, cuja idade ainda não foi revelada trabalhava com uma serra elétrica circular, quando perdeu o controle do equipamento e cortou os dedos da mão direita. Ele estava usando luvas, mas não foram o suficiente para evitar as graves lesões nos dedos.

Outro acidente ocorreu na Fazenda Pontal do Boiadeiro, na região da Pedra Branca. José Borges Oliveira, 66 anos (foto) estava ajudando na construção de um curral para gado, quando a moto-serra que usava atingiu o seu rosto. O equipamento cortou a sua boca no sentido vertical, provocando grave ferimento na mandíbula e na parte superior da boca.

Almeida foi trazido por companheiros da empresa que trabalha, para o Pronto Socorro do Hospital Municipal e José Borges foi socorrido inicialmente por colegas da fazenda e depois foram encontrados a caminho, pelo Corpo de Bombeiros.

Ambos os feridos estão sendo atendidos e medicados.

Fonte: Jovemsulnews

Comentários