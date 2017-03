Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Bárbara aceita manter Tânia na Forma desde que Joana se afaste da academia. Bárbara questiona o interesse de Caio pela empresa de Ricardo. Nanda tenta se divertir na praia com Renato, Jéssica e Belloto. Lucas e Martinha arrumam o quarto do bebê. Lúcia alerta Martinha sobre o comportamento com Lucas. Luiza discute com Lucas. Nanda fica desconcertada ao ver Rômulo com Sula na praia. Bárbara pede que Tita retorne à academia. Tânia repreende Joana por ter acreditado no acordo com Bárbara. Caio visita Ricardo no hospital.

NOVO MUNDO

Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Dom João e Carlota expulsam Noémi do palácio real, e Pedro avisa que irá com a amante. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta no navio de carga e é obrigada a trabalhar com a tripulação. Pedro promete a Noémi que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim se aproxima de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor eterno. O navio atraca em sua última parada antes de chegar ao Brasil. Chalaça alerta Pedro sobre a importância de seu casamento com Leopoldina. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio.

ROCK STORY

Júlia pede que Daniel consiga uma permissão do juiz para que ela vá a Recife fazer uma surpresa para Gui. Romildo garante a Lorena que acabará com a vida de Alex. Alex desconfia de Lorena. Yasmin promete a Zac que irá a Brasília no final da turnê da 4.4. Néia é obrigada a varrer as ruas por ter assumido o crime de Léo. Edith fica ressabiada ao ver que Júlia pretende surpreender Gui. Marisa avisa a Luizão que não irá trabalhar. Eva descobre que Manu pintou as paredes do apartamento. Nanda inventa mentiras sobre sua relação com Gordo para Eva. Néia descobre que Yasmin foi para Recife. Léo avisa a Néia que fará a irmã se decepcionar com Zac. Nicolau desmaia.

A LEI DO AMOR

Letícia permite que Tiago a visite. Magnólia arma um plano para escapar da prisão. Letícia conversa com Tiago, e Antônio se irrita. Ana Luiza sugere que Tiago invista em Marina. Ruty Raquel se diverte com Misael e seus filhos. Sílvia e Yara apoiam Ciro. Luciane pede que Venturini proteja Salete. Misael se incomoda com o trabalho de Flávia. Magnólia assassina Zélia. Pedro aprova o namoro entre Laura e Olavo. Salete é absolvida e Hércules pensa em atentar contra a prefeita. Helô tem um mau pressentimento. Magnólia foge da prisão.

NOVELAS DO SBT

RUBI

Cristina diz a Rubi que já sabe que sua mãe passou mal depois de falar com ela e acusa a irmã de ter provocado sua morte. Os vizinhos, revoltados, expulsam Rubi. Magda acusa Rubi de ter roubado a felicidade de Maribel. Magda ainda diz que Rubi nunca será feliz, pois não sabe amar. Magda dá uma bofetada em Rubi. Magda também conversa com Heitor e diz que com uma mulher como Rubi a seu lado pagará por todo o mal que fez a Maribel. Elisa, seguindo o conselho de Rubi, denuncia Genaro por bigamia. Paco pede aos pais de Lorena que se reconciliem com sua filha, mas eles se negam a ouví-lo e o expulsam de sua casa. Paco pergunta a Lorena se aceitaria se casar com ele. Ela responde que o ama, mas primeiro quer se realizar profissionalmente. Liliam confessa a Genaro que Artur é o pai de Luiz, mas garante que ele nunca soube que ela estava grávida. Genaro pede a Luiz que não trabalhe com Artur. Heitor diz a Elisa que já foi aberto um processo para apurar a denúncia que fez contra seu padrinho. Elisa diz que fez a denúncia em um momento de desespero e confessa que está arrependida.

QUERIDA INIMIGA

Fafy compra um edifício e Sara acredita que ele o colocará em seu nome, mas é surpreendida, pois Fafy coloca em seu próprio. Sara fica furiosa e pensa em como conseguir que ele a nomeie sua herdeira. Fanny, Gina, Ivan e Alessandro vão à casa de Zulema com presentes para ela. Betina e Toribio também chegam. Tanto Betina quanto Ivan tem a mesma ideia para que seus respectivos tios fiquem bem diante dos olhos de Lorena. Zulema está feliz com sua recepção de boas-vindas, mas logo se cansa e vai para a cama. Ernesto e Alonso chegam e a tensão aumenta. Mais tarde, Juliano chega à casa muito bêbado. Diana e Lorena tratam de mantê-lo calado, para que Zulema não o veja nesse estado. Eles não conseguem. Greta acusa Omar de estar pensando em Zulema e diz que irá se matar se ele a deixar. Santiago telefona para Fafy e se convida para jantar, mas Fafy o responde que vai pedir comida de um restaurante. Diana e Lorena acordam Juliano e lhe dão a notícia sobre sua mãe. Ele corre para vê-la e eles se abraçam. Zulema fala com Juliano e ela começa a pensar que estão mentindo sobre Omar. E insiste em vê-lo. Santiago vai a um restaurante comprar comida para Fafy e ali reconhece Ernesto, que está com Helena. Santiago se apresenta dizendo para Ernesto que o conhece de seu programa de televisão, mas que gosta mais da apresentadora. Ele diz que conhece uma outra garota com o mesmo sobrenome de Lorena da Cruz, Sara da Cruz. Ernesto se surpreende e pergunta sobre ela. Santiago conta sobre Fafy e Sara e sugere que ele deveria trabalhar exclusivamente para Fafy.

O QUE A VIDA ME ROBOU

Alessandro oferece muito dinheiro a Loreto para que o entregue José Luis com vida. Nadia, em sua residência, pede a seus empregados que tirem as flores ganhadas de Victor do local. Depois, recebe uma ligação de Montserrat que a pede dinheiro emprestado. Maria e Adolfo, na fazenda “Almonte”, planejam roubar dinheiro de Alessandro e colocar a culpa em Montserrat. Joventino entra no quarto de Montserrat e lhe entrega a pulseira que Graciela lhe deu em troca de seu silencio. Montserrat, surpresa, a guarda. Demétrio aceita o dinheiro que sua irmã conseguiu com Nadia e pede a José Luis que se retire da fazenda. Alessandro visita Victor em sua residência e se surpreende ao vê-lo machucado. Ele pede que Victor se afaste de Nadia, pois do contrário vão mata-lo. Victor fica triste, pois está apaixonado por Nadia. Loreto telefona para Joventino e pede que investigue sobre José Luis. Maria pega a chave que Alessandro deu a Montserrat e a dá a Adolfo, para que tirem dinheiro do escritório. Adolfo pede que Maria vá atrás dele à noite para buscar sua parte do dinheiro. Rosário volta a trabalhar na fazenda e Montserrat, feliz, agradece a seu esposo. Loreto chega à fazenda e explica a Joventino que Adolfo chamou o capataz de José Luis. Loreto aponta uma arma a Jose Luis e propõe um trato. José Luis pede a Esmeralda que averigue onde está Renato, pois Loreto já sabe de toda a verdade. Montserrat pede ao capataz que vá embora, porque seu irmão não dirá nada. Eles se despedem.

CARINHA DE ANJO

Dulce Maria diz para Estefânia que acredita que Nicole mudou de verdade. Peixoto pergunta para Inácio se ele sabe o motivo pelo qual Rosana está diferente. Estefânia diz que um dia Gustavo pode querer se casar e Dulce Maria revela que já quis que Cecília fosse sua nova mãe, mas que não deu certo. Inácio conta para Rosana que Peixoto acredita que Haydee pode estar por trás da história da assistente social. Flávio vende velharias de sua casa como se fossem relíquias para arrecadar dinheiro. Peixoto sai com Haydee no food truck.

NOVELA DA BAND

EZEL

Cengiz liga para Yan, mas quem atende o celular é Kenan. Eysan e Ezel se encontram e ela o acusa pelo assassinato de Bahar. Ali e Azad encontram Oito dentro do hospital. Cengiz e Kenan conversam na rua. Ezel se encontra com Oito e tenta convencê-lo a não matar Ramiz.

NOVELAS DA RECORD

A ESCRAVA IZAURA

Coronel Sebastião fica feliz ao ver Helena bem. Francisco avisa Rosa que Leôncio está machucado e que precisa dos cuidados dela. Miguel faz de tudo para que Isaura não conte a verdade sobre eles para Álvaro e Perpétua. Helena diz a Diogo que o ama. Sargento vai à casa da condessa Tomásia avisá-la que está sendo acusada de assassinato. Dr. Paulo examina Leôncio. Isaura e Miguel vão almoçar na casa de Álvaro. Branca, Estela e Geraldo chegam de repente na casa de Perpétua.

O RICO E LAZARO

Asher se revolta ao saber que deverá servir Chaim por sete anos para pagar a dívida de Uriel. Ele vai até a oficina de Chaim e discute com Zac. Eles acabam brigando. Zadoque e Ravina separam. Fassur fala sobre a morte de Eliaquim. Zac questiona a atitude do pai. Chaim age com ironia e ofende o filho. O garoto explode de raiva e ameaça o próprio pai, que o chama de frouxo. Elga diz que Zac deverá viajar. Asher procura Joana e avisa que não poderá se casar, pois deverá servir o pai de Zac por sete anos. Daniel pede para Joaquim ter fé. Deus fala com Ezequiel e avisa que o enviará aos filhos de Israel. Asher diz que Uriel está perdoado. Sete anos se passam. Benjamim, filho de Dinah e Uriel, conversa com Asher, já um rapaz. Ilana diz que Zedequias se afastou de Deus. Joana demonstra seu amor por Asher. Ele trabalha na oficina de Chaim. Tamir, Shamir, Nicolau e Absalom são maltratados pelo pai. Zelfa diz sentir falta de Zac. Daniel recebe uma carta de Ezequiel falando de sua conversa com o Senhor. Amitis diz não ver a hora de conhecer os jardins que estão sendo preparados para ela. Belsazar, o filho de Nitócris e Nabonido, brinca no palácio. Kassaia beija o marido, Nebuzaradã. Evil-Merodaque conversa com Daniel. Neusta paparica Joaquim. Nebuzaradã comenta com Arioque sobre suas traições à Kassaia. O rei Zedequias avisa que fará aliança com o Egito.Fassur fica irritado ao saber que o rei trairá Nabucodonosor. Dana diz que Absalom lhe dá arrepios. Fassur fala mal de Joana para as pessoas na rua. Chaim critica o trabalho dos filhos. Os rapazes implicam com Asher. Baruque encontra Jeremias e fala sobre a aliança que Zedequias está fazendo com o Egito. Beroso conversa com Larsa, seu servo, e manda o rapaz ficar de olho nos escravos. Hurzabum diz que tocará na festa de cerimônia da inauguração dos jardins. Shag-Shag tenta adivinhar o futuro das pessoas nas ruas. O cortejo real segue para a inauguração do presente da rainha. Dana diz admirar a coragem de Joana. Asher ensina o irmão mais novo, benjamim, a treinar com arco e flecha. Ele se lembra de Abel. Joana chega e eles dizem sentir falta de Zac. Nabucodonosor apresenta os Jardins Suspensos da Babilônia para sua amada.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários