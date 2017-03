Chapadão do Sul realizará a Taça Cidade de Futebol master 7 society

Um dos campeonatos mais aguardado do ano já está sendo organizado. A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Cultura e Esportes, confirmou que promoverá o Campeonato Master de futebol 7 society – TAÇA CIDADE – com a participação de equipes de Chapadão do Sul e convidados.

O congresso técnico já tem data marcada, e acontecerá na próxima terça-feira, 28, às 18h00 na sede da Secretaria de Cultura e Esportes. Os interessados em participar do campeonato devem participar do congresso.

Alguns detalhes da competição já foram anunciados. Cada equipe, por exemplo, poderá inscrever 15 atletas sendo 05 jogadores nascidos até o ano base 1.977 e os demais atletas no ano base 1.972.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Esportes o objetivo da TAÇA CIDADE é manter a tradição das grandes competições com craques do passado. “Craque do passado relembrando os seus velhos tempos de glórias”, este é um dos lemas da competição.

Para maiores informações estão disponíveis os telefones (67) 3562 – 4146 ou 9 9929 – 1604.

*Assecom PMCS

