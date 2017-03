Balada das Comitivas traz os melhores shows Sertanejo e Eletrônico em comemoração ao 25° Aniversário de Alcinópolis

A cidade de Alcinópolis completa 25 anos mas quem ganha o presente é você. No mês de Abril, entre os dias 20,21 e 22 acontecerá a Balada das Comitivas, com a participação de diversos artistas renomados.A Balada das Comitivas vem atuando na cidade desde 2013, trazendo uma gama de show para todos os tipos de público.E esse ano, a festa contará com a participação do DJ Celso, muito conhecido pelas estrelas, da cantora Mariana Fagundes, da dupla Pedro Henrique & Rafael da cidade de São José do Rio Preto e a dupla Kid & Kenner.

O evento terá inicio as 22 horas logo após o fim do rodeio.A Festa acontecerá no Sindicato Rural de Alcinópolis e contará com ingresso para pista e camarote. A entrada é para maiores de 18 anos (nos camarotes), e acima de 14 anos (para a pista), acompanhado de um representante legal.

Confira a programação dos shows:

20/04(Quinta-Feira) – Mariana Fagundes e o DJ Celso (DJ das estrelas)

21/04 (Sexta-Feira) – Pedro Henrique & Rafael

22/04(Sábado) – Kid & Kenner

Local de Vendas

Alcinópolis – Escritório da Balada das Comitivas / Bar do Tom Inácio / Bar do Juninho

Coxim – Cherry – Contato: Janaina

Costa Rica – Peres Store – Contato: 67- 999598697

Figueirão – Kleber Vasconcelos

O Camarote contará com sistema open bar que servirá ao público whisky, cerveja, vodka e água (será reservado o limite de 300 pessoas), e as bebidas começa a ser servidas a partir das 23h30min.

Valores:

Pista individual: R$ 20 / Pista para os 3 dias: R$ 50

Camarote Individual – R$ 120 / Camarote para os 3 dias: R$ 300

A equipe da Balada Comitiva convida todos os moradores de Alcinópolis e região para curtir essa grande festa. Por isso, não fique fora dessa e garanta já o seu ingresso Antecipado !

Realização : Baixinho Furtado:67 984659053, Weliton Guimarães – 67 984126599

Andressa Nunes – 67984888806

Fonte: MS TODO DIA

