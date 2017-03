Alto Araguaia será sede do primeiro Fórum de Luta Contra os Impactos de Agrotóxicos de MT

Evento visa conscientizar e debater as consequências do veneno agrícola na saúde e no meio ambiente. Fórum acontece no dia 04 de abril.

O município de Alto Araguaia (415 Km de Cuiabá) será sede do primeiro Fórum de Luta Contra os Impactos dos Agrotóxicos da Região Sul de Mato Grosso. O objetivo do fórum é trocar informações e ampliar o debate sobre as consequências do uso e do mau uso de agrotóxicos. O evento será realizado no plenário Alba Berigo, na Câmara Municipal de vereadores, no dia 04 de abril às 14h (horário de Brasília).

Com apoio da Prefeitura de Alto Araguaia através da Secretaria de Saúde, o debate é organizado pelo Núcleo de Estudos em Ambiente, Saúde e Trabalho (NEAST) da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Voltado para os municípios da região sul do Estado (Alto Araguaia, Alto Garças, Itiquira, Alto Taquari, Araguainha, Ponte Branca e Ribeirãozinho), o fórum é aberto para população, para o setor produtivo, empresários do ramo, representantes de órgãos públicos, conselhos e estabelecimentos de saúde.

De forma orientativa, o evento visa também conscientizar e propor encaminhamentos sobre o impacto do uso dos venenos agrícolas na saúde dos trabalhadores e população em geral, bem como no meio ambiente.

IMPACTOS – De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), pessoas expostas diretamente ao uso intensivo de agrotóxicos durante a sua aplicação podem apresentar problemas de saúde, como vômitos, diarreias, dificuldades respiratórias, convulsões, irritações e morte. Ao longo do prazo, o veneno também prejudica a população.

Ainda, segundo o INCA, Mato Grosso é o estado com maior índice no consumo de agrotóxicos, cerca de 45 litros de veneno agrícola são consumidos por habitante anualmente. Em estudo, o NEAST/UFMT diz que a cidade de Campo Verde, por exemplo, chega a 400 litros por habitante/ano.

Serviço

Evento: Fórum de Luta Contra os Impactos dos Agrotóxicos da Região Sul de Mato Grosso

Data: Terça-feira, 04 de Abril de 2017

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Alto Araguaia (MT)

Quem pode participar? População, setor produtivo, empresários do ramo, representantes de órgãos públicos, conselhos e estabelecimentos de saúde.

Apoio: Prefeitura Municipal de Alto Araguaia / Secretaria de Saúde

Organização: Núcleo de Estudos em Ambiente, Saúde e Trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso (NEAST/UFMT)

Assecom-AIA

Comentários