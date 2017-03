Sedema se reúne com feirantes para discutir melhorias na feira municipal

A Prefeitura Municipal através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – SEDEMA – se reuniu na tarde de hoje, 23, com os feirantes do município em busca de melhorias na estrutura e gestão da feira municipal.

O Prefeito em exercício, Dr. João Buzoli esteve presente e disse que dentro do orçamento a prefeitura realizará algumas obras para que os produtores e a população tenham mais conforto em trabalhar e visitar a feira.

O secretário da SEDEMA Felipe Batista, ressaltou que as obras são de grande importância para que o movimento aumente, aumentando assim a geração de lucro aos produtores, além de deixar o ambiente mais agradável para a população fazer suas compras e passear com a família.

Entre as obras que serão feitas está, a pintura do prédio, construção de novos banheiros, o melhoramento dos box com a instalação de pias onde ainda não tem. Haverá também mudanças no estatuto quanto ao funcionamento para que todos tenham as mesmas condições de trabalho.

No espaço de fora, anexo ao prédio, está sendo estudada a possibilidade de se criar uma feira livre para regulamentar a situação de vendedores ambulantes existentes na cidade e fomentar ainda mais o comércio no local.

Também esteve presente na reunião o Secretario Adjunto André dos Anjos e o médico Veterinário Sanitarista Fernando Torres.

*Assecom PMCS

