Vereadores discutem três Projetos do Executivo em sessão ordinária realizada na segunda-feira (20)

Os vereadores da Câmara de Costa Rica – MS discutiram em sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira, 20, três Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo Municipal.

O primeiro a ser votado foi o Projeto de Lei Ordinária N° 1.166/2017, de 23 de fevereiro de 2017, de autoria do prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que “inclui o Parágrafo Único ao Art. 2º da Lei Nº 710, de 4 de dezembro de 2003, sendo aprovado em primeira discussão por unanimidade de votos.

Em seguida os legisladores aprovaram também em primeira discussão o Projeto de Lei Ordinária N° 1.167/2017, de 03 de março de 2017, que “autoriza o Município de Costa Rica a receber em doação uma área com 0,4845 ha., desmembrada da Fazenda Curralinho e Capão Grande, na forma que especifica”.

O presidente da Casa de Leis Lucas Lazáro Gerolomo colocou a dispensa dos prazos regimentais do Projeto de Lei N° 1.170, de 16 de março de 2017, que “altera a redação do § 3º e inclui o § 4º ao Art. 1º da Lei N° 1.272, de 11 de novembro de 2015” em votação. Todos os parlamentares foram favoráveis à tramitação do mesmo sendo aprovado em discussão única.

Fonte: Da Assessoria/CMCR / Foto: ASSECOM/PMCR