SESC realiza ações educativas e capacita funcionários da rede pública de saúde

O Projeto SESC SAÚDE MULHER está em Chapadão do Sul, e além dos exames que são realizados, também desenvolve ações educativas de promoção da saúde por onde passa, abordando vários temas como os direitos sexuais e reprodutivos, diversidade sexual, planejamento familiar, prevenção a violência doméstica e a mortalidade materna.

Na última terça-feira, 21, uma equipe do ESF Central e uma Enfermeira do SESC, estiveram no Assentamento Aroeira divulgando projeto e esclarecendo todas as dúvidas, e falando sobre a importância da realização do exame, e também fazendo o agendamento dos exames para as mulheres que moram na zona rural, cerca de 20 mulheres participaram da ação.

Os profissionais do ESF Esperança receberam uma capacitação sobre o projeto do SESC, a realização do exame, câncer de mama e o câncer do colo do útero. Todas as unidades receberão essa capacitação.

A Secretaria de Saúde volta a informar que não é necessário ter encaminhamento médico nas seguintes faixas etárias: de 50 a 79 anos para mamografia, e de 25 a 64 para o exame preventivo. Contudo, as mulheres devem procurar o ESF no seu bairro para fazer o agendamento. As mulheres que estiverem fora destas faixas etárias poderão realizar os exames, mas com o encaminhamento do médico através do ESF do seu bairro.