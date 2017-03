SERC, CREC ou União quem vai cair para série B

A vitória da equipe do Comercial sobre o Operário na noite de ontem, colocou três equipes na degola e que ao mesmo tempo podem conseguirem classificação para próxima fase, bem como serem rebaixadas para série B.

SERC e Costa Rica com 09 pontos, são as mais cotadas para o rebaixamento. A terceira equipe é o União /ABC, que tem 11 pontos e somente cai se perder no sábado para o Novo Operário e SERC e CREC vencer seus jogos.

A equipe de Chapadão do Sul, pelo fato de jogar fora e contra o Operário em Campo Grande tem 90% de ser rebaixada. Somente o milagre salva a equipe, que até agora teve apenas uma vitória no campeonato, justamente na capital contra o Comercial.

Já a equipe do CREC, recebe em sua casa a equipe do Comercial, e com probidade de rebaixamento em percentual de 50%, pelo fato de jogar em casa e enfrentar uma equipe já classificada.

Se CREC e SERC perderam seus jogos ou empatarem, a equipe Rebaixada será a equipe de Chapadão do Sul, que está na última colocação.

Chapadão vai jogar torcendo para derrota do Costa Rica e que consiga pelo menos um empate. Da mesma forma entra em campo o CREC

