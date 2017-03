Prefeito em Exercício visita a Reciclagem de Lixo e Estação de Tratamento de Esgoto de Chapadão do Céu – GO

O Prefeito em exercício, Dr. João Buzoli, e o Secretário de desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Felipe Batista, estiveram na manhã de hoje (22) na Reciclagem de Lixo de Chapadão do Céu – GO, foram recebidos pela Diretora da Reciclagem, Srª Gracivone.

O Intuito da visita foi para conhecer o funcionamento da unidade e verificar o que pode ser utilizado para a melhoria da coleta de lixo em nossa cidade, ressaltou Dr. João Buzoli.

Um exemplo a ser seguido é o da lixeira sustentável, esta lixeira tem a base em estrutura metálica e o tambor de galões de plástico reutilizados de embalagens de defensivos agrícolas, e serão produzidos pela própria Prefeitura, igual é feito na cidade vizinha, disse Felipe Batista.

Visitaram ainda a Estação de Tratamento de Esgoto que tem como Gestor, o Sr. Ediel Alves Barbosa que mostrou a estação e também disse que Chapadão do Céu – GO, trata em torno de 94% da demanda local que é de 2.983 ligações no Município.

